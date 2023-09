Sous l'autorité du ministère de l'industrie et du commerce, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) a démantelé un réseau informel de recharge des bouteilles du gaz domestique à Owodé, grâce à une opération effectuée le jeudi 07 septembre 2023 .À Owodé, une ville frontalière avec le Nigeria, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) a mis la main sur des faussaires en matière de recharge de gaz domestique le jeudi 07 septembre 2023.

A la descente sur le lieu de recharge de bouteilles de gaz en question, il a été constaté que les maillons de ce réseau informel rechargent toutes sortes de bouteilles à l'effigie des compagnies gazières connues au Bénin à l'aide de moyens rudimentaires comme des raccords et la glace sur des balances non contrôlés et ce, à l'air libre sans aucune mesure de sécurité requise en la matière face au caractère explosif du gaz.

D'après les informations fournies aux contrôleurs par les faussaires, le remplissage d'une bouteille de gaz par leur bouteille n'est qu'une question de deux ou trois minutes. « Interrogés sur l'origine et la qualité du gaz vendu, ils ont confié que cela provient du Nigéria mais ils n'en maîtrisent pas la qualité », a indiqué la cellule de communication de l'ANM. En effet, les faussaires ont pris la poudre d'escampette à l'arrivée de l'équipe de contrôle. Mais les éléments de la police Républicaine ont réussi à mettre la main sur deux d'entre eux. Les bouteilles rechargées, non rechargées et les balances retrouvées sur les lieux ont été saisies.