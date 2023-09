Au Bénin, les agents de sécurité en fonction à la frontière d'Hilacondji ont mis la main sur 13 individus suite à une opération de contrôle. Parmi ces individus se trouvent trois Togolais en possession de passeports béninois falsifiés. Lors d'un contrôle de routine, trois Togolais et 10 autres individus ont été arrêtés à la frontière d'Hilacondji. Les Togolais en question ont été épinglés pour détention de passeport béninois falsifiés.

Parmi les 10 autres individus figurent deux conducteurs de véhicule. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de trafic de jeunes filles vers le Koweït. Après leur arrestation, ces individus ont été confiés à la Brigade économique et financière (BEF). Ils seront présentés au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans les jours à venir.

Pour rappel, neuf personnes ont été interpelées et placées sous mandat de dépôt le mercredi 28 septembre 2022 dans une affaire de faux Certificat d'Identification Personnel (CIP) et de passeports au Bénin. Ce réseau de faussaires a été découvert suite à l'interpellation d'une femme à la frontière d'Hillacondji, en partance pour Koweït via Accra. Cette dernière était en possession d'un Certificat d'Identification Personnel et d'un passeport dont les données diffèrent.