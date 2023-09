Kemi Seba, l'activiste franco-béninois connu pour ses idées panafricaines et ses prises de position contre le "néocolonialisme français", a été libéré ce samedi 16 septembre 2023 vers 03h du matin selon plusieurs sources dont nos confrères de Bip Radio. Arrêté le vendredi 15 septembre à l'aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou, au Bénin, les raisons de son interpellation demeurent encore floues. Ses collaborateurs Hery et Seth ont également été relâchés. Selon les dernières informations, les motifs évoqués pour leur garde à vue étaient "l'incitation à l'insurrection" et le "blanchiment de capitaux". Le contexte de cette arrestation semble complexe.

Kemi Seba avait en effet prévu de se rendre à Niamey, la capitale du Niger, pour soutenir les militaires au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Cette arrestation a donc suscité de nombreuses questions et spéculations sur ses véritables raisons.

Réactions et Contexte Politique

L'annonce de l'arrestation et de la libération de Kemi Seba et de ses proches collaborateurs Seth et Hery Djehuty a été largement relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'avocat français, Juan Branco, s'est exprimé sur la plateforme X, déclarant que Seba avait été détenu "sans motif valable". Après sa libération ce dernier a informé sur la plateforme X ses abonnés: "Kemi Seba a été libéré. Alors que nous venions d'annoncer aux autorités notre venue à Cotonou afin de l'assister, sa garde à vue a été levée. Nous demeurons très prudents. Il reste poursuivi notamment pour appel à l'insurrection, et lourdement menacé." Ce n'est pas la première fois que l'activiste s'attaque aux dirigeants de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et notamment au président béninois Patrice Talon, qu'il a critiqué ouvertement dans le passé.

Confrontations Antérieures

Il y a quelques semaines, Kemi Seba avait déjà vivement critiqué le président Talon et celui de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara dans une diffusion en direct depuis Cotonou. Dans ce message, Seba s'est particulièrement concentré sur la situation au Niger et la position de la CEDEAO. Il a accusé les dirigeants de la CEDEAO de soutenir les intérêts français en Afrique, une accusation qu'il a déjà portée à plusieurs reprises dans le passé.