Le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance a mis la main sur la promotrice du centre d'accueil ‹‹ Maison d'Israël ›› qui est situé à Pahou dans la commune de Ouidah sur ordre du parquet du Tribunal de première instance de Ouidah. La promotrice de ce centre a été déposée en prison. Accusée d'exploitation de mineurs et complicité de mendicité, la promotrice du centre « Maison d'Israël» est placée sous mandat de dépôt.

L'information a été rendue publique par un communiqué du ministère des Affaires sociales et de la Microfinance en date du 6 septembre 2023. D'après ce communiqué, le centre « Maison d'Israël» découvert en juin dernier n'a pas une existence légale. «Ce centre accueillait au moment de sa découverte, une centaine d'enfants récupérés de la rue pour certains et placés par des parents et proches pour d'autres, selon les propos de la promotrice ››, a notifié le communiqué du ministère. Ce centre d'accueil ne répond pas aux normes qui régissent les Centres d'accueil et de protection de lenfant (Cape), d'après les enquêtes du ministère.

Il sy déroulait des séances de prières dites de délivrance des enfants. Suite à toutes les irrégularités constatés, ‹‹ le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance a pris des dispositions pour récupérer les enfants et les placer dans des centres agréés. Ceux dont les parents ont été identifiés sont réinsérés dans leurs familles respectives », a indiqué le communiqué. Le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance invite toute personne ayant connaissance de l'existence de centres non agréés accueillant des enfants, à les dénoncer en contactant le numéro vert 138 ou à se rapprocher du centre de promotion sociale (Cps) ou encore du commissariat de police.