Phoebe Gates, jeune étudiante de 20 ans à l'Université de Stanford, est sur le point de faire une entrée fracassante dans le monde de la mode. En collaboration avec sa colocataire, Sophia Kianni, elle prépare le lancement de Phia, une plateforme de mode numérique décrite comme "l'avenir de la mode". Mais avant même le lancement de cette initiative prometteuse à l'automne, Phoebe s'est associée à la créatrice de mode de renom, Stella McCartney, pour une collaboration mode des plus excitantes.

Le projet en question est une collection de sacs capsule en édition limitée qui rend hommage à la Women's Tennis Association (WTA). Cette association n'est pas anodine, car elle célèbre le 50e anniversaire de l'US Open, le premier tournoi du Grand Chelem à avoir offert des prix égaux aux femmes, une étape importante dans l'histoire du tennis féminin. La collection de sacs à main conçue par Phoebe Gates, Sophia Kianni et Stella McCartney a donc une signification particulière, puisqu'elle célèbre l'égalité des sexes dans le sport.

L'événement de lancement de cette collection spéciale a eu lieu au magasin Stella McCartney Greene Street à New York, et il a attiré l'attention de nombreux observateurs de la mode. Phoebe Gates a été photographiée lors de cet événement aux côtés de sa mère, Melinda French Gates, et de sa sœur, Jennifer Gates. Toutes trois arboraient fièrement des sacs à main de la collection, posant ensemble pour les caméras. L'implication de la famille Gates dans ce projet témoigne du soutien indéfectible dont Phoebe bénéficie de la part de ses proches.

Melinda French Gates et Jennifer Gates ont manifesté leur fierté sur les réseaux sociaux, partageant des photos et des messages de soutien. Jennifer, âgée de 27 ans, a écrit sur ses histoires Instagram : "Moment de fierté de grande sœur. J'ai hâte que le monde voie ce que @phoebegates et @sophiakianni ont construit." Bill et Melinda Gates, un couple emblématique de la technologie et de la philanthropie, ont marqué des décennies de progrès. Fondant Microsoft en 1975, Bill a contribué à révolutionner l'informatique. En 1994, ils ont créé la Bill & Melinda Gates Foundation, investissant des milliards dans des causes humanitaires mondiales, l'éducation et la santé.

Cependant, en mai 2021, le monde a été surpris par leur annonce de divorce. Cette décision a soulevé des questions sur l'avenir de leur fondation, qui a un impact colossal. Malgré leur séparation en tant que couple, Bill et Melinda ont affirmé leur engagement commun envers leur œuvre philanthropique. Récemment, Bill Gates et sa nouvelle compagne ont été aperçus parmi les prestigieux invités aux fiançailles d'un autre milliardaire très connu dans le monde, Jeff Bezos, patron du géant du e-commerce Amazon et Blue Origin.