La Fondation Bill & Melinda Gates s'est engagée à investir 200 millions de dollars dans une initiative visant à améliorer la santé maternelle et infantile lors de l'accouchement. Cette annonce majeure a été faite lors de la conférence annuelle des Gardiens de but de l'organisation à but non lucratif, qui s'est tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Melinda French Gates, co-fondatrice et co-présidente de la fondation, a exprimé son engagement personnel envers cette cause. Elle a même partagé un moment chaleureux avec sa fille aînée, Jennifer, lors de l'événement à New York.

La Fondation Gates a pris l'engagement de soutenir deux acteurs clés dans cette mission cruciale. D'une part, elle a promis 100 millions de dollars au fabricant de produits de santé Unitaid, et d'autre part, à l'UNFPA, l'agence des Nations Unies pour la santé reproductive. Ces fonds seront destinés à financer l'accès aux soins de santé, aux fournitures médicales et aux informations sur la contraception dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Il est à noter que la Fondation Gates a déjà été un soutien majeur pour Unitaid, ayant fait don de 50 millions de dollars en 2012 et 2017, selon les données de subventions de la fondation.

L'initiative Goalkeepers, fondée en 2017, joue un rôle clé dans la mission de la Fondation Gates. Elle permet à l'organisation de suivre les progrès vers les objectifs de développement durable fixés par les pays membres de l'ONU en 2015, avec l'ambition de les atteindre d'ici 2030. Ces objectifs sont ambitieux et couvrent un large éventail de domaines, allant de la réduction de la pauvreté à l'amélioration de la santé et de l'éducation, en passant par la protection de l'environnement. Cependant, les progrès vers leur réalisation ont été entravés, en particulier en raison des défis posés par la pandémie et la situation en Ukraine.

Afin de sensibiliser un public plus large, au-delà des représentants gouvernementaux, des experts et des acteurs politiques, la fondation a organisé une cérémonie de remise de prix à New York. Pour renforcer sa présence sur les réseaux sociaux, elle a également collaboré avec des influenceurs pour assurer une couverture médiatique de l'événement. Blessing Omakwu, qui dirige l'initiative Goalkeepers, a joué un rôle essentiel dans cette stratégie de communication novatrice.