Sous le mandat de Donald Trump, la Chine et les États-Unis s’étaient livré une bataille commerciale sans merci. L’économie mondiale avait pris un coup suite à ce choc des titans. Pékin et Washington se donnaient coup pour coup. Cependant, il ya un domaine où les Américains ont porté un coup très dur à la Chine. Il s’agit du volet technologique. En effet, l’Empire du Milieu importait plusieurs composants électroniques des USA pour fabriquer diverses sortes d’appareils notamment les smartphones et les ordinateurs. Donald Trump avait alors enclenché des mécanismes pour contraindre les entreprises américaines à ne pas vendre des équipements technologiques à la Chine.

Pour pallier cette situation, la Chine a développé des initiatives en interne pour créer des alternatives à la technologie américaine. Que ce soit en termes de microprocesseur, système d’exploitation... la deuxième puissance mondiale s’est donné les moyens de devenir autonome. Huawei, le mastodonte chinois des télécoms avait été interdit de réaliser des affaires aux États-Unis. Cette décision n’arrangeait en aucun cas Huawei, car elle avait besoin d’avoir accès au marché américain pour développer ses différentes gammes de smartphones.

L’entreprise ne pouvait plus accéder ni aux puces américaines ni aux puces taïwanaises. Ici encore, le géant chinois s’est adapté et à créer une puce 100 % made in Chine. C’est cette puce qui équipe le Huawei Mate 60 qui fut lancé ce mois d’août. D’après des sources concordantes, un smartphone chinois avec une puce chinoise sera désormais en mesure de concurrencer tous les produits hauts de gamme qui sont sur le marché mondial. La puce Kirin 9000s est une merveille de technologie gravée en 7 nanomètre qui n’a rien à envier aux puces produites aux USA et Taïwan.

D’après les experts du domaine, la Chine a réalisé tout simplement un immense exploit dans un secteur qui était la chasse gardée de deux colosses technologiques. Cette prouesse va ouvrir d’incroyables perspectives à la Chine. De plus, il se susurre que l’Empire du Milieu met les grands moyens pour essayer de développer une nouvelle génération de puce. Avec cette révolution, Huawei va pouvoir enclencher plusieurs projets qui étaient en stand-by et qui risquent de changer le monde de la technologie.