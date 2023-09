Les États-Unis et la Chine se livrent une bataille sans merci dans divers secteurs économiques et technologiques. Les deux géants sont clairement en avance dans plusieurs domaines et leurs prouesses guident le monde. Sous le mandat de Donald Trump, cette rivalité s’est exacerbée. En effet, le magnat de l’immobilier avait pris une batterie de mesure pour restreindre l’accès du marché américain aux produits chinois. La guerre commerciale était donc totale entre les deux superpuissances mondiales. La Chine s’est remarquablement adaptée aux différentes sanctions des Américains en développant ses propres ressources.

Que ce soit dans le domaine technologique, scientifique, financier, etc Pékin a su se montrer résilient. Le processus de transition énergétique est actuellement sur toutes les lèvres et les USA veulent se positionner comme les chefs de file de cette révolution. Le solaire est une énergie cruciale dans cette transition énergétique et il se trouve que les USA et la Chine sont les deux principales références en la matière. Washington a enclenché l’Inflation Reduction Act (IRA) pour favoriser ses technologies solaires locales. Cette décision va réduire drastiquement les exportations étrangères de panneaux photovoltaïques vers les USA. La Chine est grande perdante car elle a des bénéfices non négligeables sur le marché US en ce qui concerne le solaire.

N'ayant donc plus accès au marché américain, on aurait pu penser que la Chine allait se retrouver avec un gros caillou dans sa chaussure. Cependant, Pékin s’est une nouvelle fois adapté. En effet, l’Empire du Milieu a réorienté ses exportations de panneaux solaires vers l’Europe. La Chine n’y est pas allée de main morte. Le pays s’est donné les moyens de se déployer dans quasiment tous les pays européens. Les plaques photovoltaïques chinoises sont absolument partout et surtout, elles sont moins chères. Cette accessibilité des prix entraîne une ruée vers la technologie chinoise.

La situation est telle, que des leaders européens du solaire appellent l’Union européenne à prendre des mesures pour contrer l’expansion à grande échelle des panneaux solaires chinois. SolarPower Europe, un regroupement d’acteurs de l’industrie solaire européenne a déclaré ceci dans le média suisse, La Tribune de Genève : "La panique s’installe dans l’industrie solaire européenne. Selon une déclaration déposée la semaine dernière auprès de la Commission européenne, le marché serait inondé d’importations chinoises bon marché, ce qui mènerait les fournisseurs européens à la ruine.Selon les calculs de l’association, les prix des panneaux solaires ont chuté en moyenne de plus de 25 % depuis le début de l’année en raison de la concurrence chinoise. Avec des conséquences fatales pour les concurrents européens". D’après les acteurs européens du solaire, plusieurs entreprises risquent la faillite à cause de l’arrivée en masse des panneaux solaires photovoltaïques. Un appel a été lancé à l’UE afin qu’elle impose des restrictions à la Chine.