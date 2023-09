La France a récemment pris une décision en suspendant temporairement toutes les procédures d'adoption internationale concernant des enfants ayant leur résidence habituelle au Burkina Faso par toute personne résidant habituellement en France. Cette mesure a été prise par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères le 13 septembre 2023 à travers un arrêté. Cette décision, bien que surprenante pour certains, a été prise dans le but de garantir le bien-être des enfants burkinabè et de veiller à ce que les procédures d'adoption internationale respectent pleinement les normes et les accords internationaux en vigueur.

Il est important de noter que cette suspension ne s'applique pas aux procédures d'adoption internationale qui ont déjà été approuvées par l'Autorité centrale burkinabè pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. «Toutes les procédures d’adoption internationale concernant des enfants ayant leur résidence habituelle au Burkina Faso par toute personne résidant habituellement en France sont suspendues», précise le décret.

Cette mesure de la France intervient dans un contexte plutôt tendu depuis plusieurs mois entre la France et son ancienne colonie en Afrique de l'Ouest. La situation s'est davantage compliquée après le coup d'Etat intervenue au Niger qui a entrainé une position raide de la France. Le Burkina s'est rangée du côté du Niger alors que la France soutient la CEDEAO et lui assure un appui même logistique en cas de déploiement d'une force militaire sous-régionale dans le pays de Mohamed Bazoum.