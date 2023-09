A travers un décret en date du mercredi 26 juillet 2023, signé du président de la République du Bénin Patrice Talon, de la ministre du numérique et de la digitalisation Aurelie Adam Soulé Zoumarou et son collègue de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, Sinatou Saka a été nommée représentante de l’Etat béninois au sein du conseil d'administration de la société commune d’audiovisuel.

Sinatou Saka a été nommée pour représenter l’Etat béninois au sein du conseil d’administration de la société commune d’audiovisuel au titre de représentant du ministère de l’économie, en remplacement de Eric Georges Yetongnon, d'après le décret numéro 2023-381 du 26 juillet 2023. ‹‹ Madame Sinatou Saka poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée ››, a précisé l'article 2 dudit décret.

Sinatou Saka est une journaliste spécialisée dans l’entrepreneuriat numérique en Afrique. Elle a vue le jour le 24 août 1991 à Porto-Novo au Bénin. Pour rappel, Éric Georges Yétongnon été placé sous mandat de dépôt le mercredi 21 juin 2023, par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans une affaire de fraude dans un marché public de 60 millions FCFA.