Battus à Maputo le samedi 09 septembre 2023 par les Mambas du Mozambique par 3 buts à 2 dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can Côte d’Ivoire 2023) , les Guépards du Bénin ont été définitivement éliminés de la course pour la qualification de la fête du football africain en terre ivoirienne. Cette élimination du Bénin a suscité une réaction de la part du sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr.

Selon le technicien franco-allemand, « ce qui s’était passé sur le terrain, c’était très intéressant ». Pour lui, «c’était un match plein avec beaucoup d’émotion » et ils étaient qualifiés pendant une quinzaine de minutes. « On a mené 1 but à 0, le plan de jeu a été bien respecté » a-t-il laissé entendre avant d’ajouter : «on a vraiment fait la première demi-heure » et « c’était exactement ce qu’on a voulu faire, les mettre en difficulté et marquer un but ». Le hic selon Gernot Rohr, « c’était d’avoir encaissé ces deux buts en première mi-temps pendant » que ses poulains jouaient avec le vent.

« Donc ça, c’était les regrets d’avoir encaissé les deux buts » a fait savoir le technicien franco-allemand avant de révéler qu’ ils s’étaient dits à la mi-temps que « ce n’était pas perdu et que la preuve » , c’était qu’ils ont égalisé et ils ont eu « des balles de 3-2 » pour eux , « des coups francs ,des tirs ». Malheureusement selon Gernot Rohr, ils ont manqué un peu d’efficacité et après ils ont pris tout le risque dans les dernières minutes. Donc pour eux dit-il « le 3ème but est anecdotique ».

Faire confiance aux jeunes

Toujours dans ses propos d’après match contre le Mozambique, Gernot Rohr a déclaré qu’«il se fait que les jeunes n’ont pas démérité ». Dodo Dokou, Andréas Hountondji, Rachid Moumini, David Tchetchao, Prince Ricardo Dossou et « en défense, il y a le jeune Ouorou Tamimou » qui lui a fait bonne impression lors des entraînements » parce qu’« il va vite », a affirmé l’entraineur. « On peut compter sur les jeunes. C’est bon pour l’avenir ! », a-t-il souligné. C’est pourquoi selon le technicien franco-allemand on doit continuer « de faire confiance aux jeunes » et «il a eu un nouveau (Andréas Hountondji) qui a été titularisé sur le côté gauche ». Pour Gernot Rohr, « il s’est bien battu ». Son regret, c’est qu’il n’avait pas Tosin Aiyegun. Il s’est dit que « peut-être qu’avec lui, on aurait été encore plus efficace ».