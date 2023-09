Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) s’est réuni ce mercredi 27 septembre 2023 au Caire en Egypte pour rendre public les pays qui vont abriter les prochaines phases finales de la Coupe d’ Afrique des Nations (Can) de football en 2025 et 2027. A l’issu du conclave des membres de l’instance faîtière de football africain, la Can 2025 a été attribuée au Maroc et celle de 2027 au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie.

Il faut signaler que l’attribution de la Can 2025 au Royaume Chérifien a été possible grâce aux retraits de l’Algérie et du duo Bénin – Nigéria et de la Zambie. Le Bénin et le Nigeria se sont retirés de l’édition 2025 pour se concentrer sur celle de 2027. Ce sera donc la deuxième fois de son histoire que le Maroc accueillera une phase finale de la Can après l’édition de 1988.

En ce qui concerne l’organisation de la CAN 2027, la Caf a porté son choix sur le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie qui a battu les candidatures du Sénégal, du Botswana et du duo Bénin –Nigeria. Il est à préciser que c’est la première fois depuis 1976 que la Coupe d’Afrique des Nations va se tenir en Afrique de l’Est.