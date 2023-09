Les Guépards du Bénin ne seront pas présents à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can) qui aura lieu en janvier et février 2024 en Côte d’Ivoire. Battus par 3 buts à 2 au stade national de Maputo ce samedi 09 septembre 2023 par les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Béninois ont vu définitivement s’envoler après cette défaite leur chance de qualification . C’est donc la deuxième fois consécutive que le Bénin sera absent à une phase finale de la Can.

Avec cette victoire sur la sélection nationale du Bénin, le Mozambique totalise désormais 10 points dans le groupe L derrière le Sénégal et décroche ainsi sa 5ème qualification pour une Coupe d’Afrique des Nations après celles de 1986, 1996,1998 et 2010. Rappelons que lors du match aller au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, les Mozambicains avaient dicté leur loi à ces Béninois sur un score étriqué de 1 but à 0.

Cette contre-performance de l’équipe nationale béninoise à Cotonou a été fatale pour les poulains du sélectionneur Gernot Rohr aujourd'hui. Eliminés donc de la fête du football qui se déroulera en Côte d’Ivoire, les poulains du technicien Franco-allemand doivent pouvoir désormais se préparer pour les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde 2026.