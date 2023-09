L'industrie des drones est en plein essor à l'échelle mondiale, avec des pays comme les États-Unis, la Chine, Israël, la Turquie et l'Iran en tant que leaders technologiques et commerciaux. Les États-Unis dominent grâce à des entreprises comme General Atomics et Northrop Grumman, tandis qu'en Chine, DJI et EHang règnent sur le marché des drones civils. Israël est également un acteur clé, en particulier dans le secteur militaire, grâce à ses entreprises Israel Aerospace Industries et Elbit Systems. La Turquie et l'Iran émergent comme des concurrents sérieux; la Turquie avec ses drones Anka et Bayraktar TB2 et l'Iran avec ses drones Shahed, malgré les sanctions internationales.

La concurrence s'intensifie notamment entre la Chine et les États-Unis, exacerbant les tensions géopolitiques. Les entreprises turques, comme Baykar, ont acquis une reconnaissance internationale grâce à l'efficacité et au coût compétitif de leurs drones, tandis que l'Iran, malgré les sanctions, a fait des avancées significatives en matière de drones militaires avec des modèles comme le Shahed-149 Gaza. Cette compétition mondiale en matière de drones, tant dans le domaine civil que militaire, suggère que l'industrie continuera de croître et d'évoluer, portée par des innovations technologiques et des besoins militaires et civils diversifiés.

Les USA préparent un joker !

Les États-Unis sont sur le point d'introduire un acteur majeur dans la technologie des drones. Baptisé "LongShot", ce projet audacieux, fruit d'une collaboration entre General Atomics et la Darpa, ambitionne de repenser le rôle des drones dans les combats aériens. D'emblée, le LongShot se démarque par son design singulier. Ses ailes, qui se déploient post-lancement, et sa double queue en V inversé, lui confèrent une silhouette innovante. Mais ce n'est pas seulement son esthétisme qui impressionne. L'arsenal du LongShot le positionne comme un véritable prédateur des airs.

Équipé de missiles AIM-120 AMRAAM, ce drone détient une force de frappe considérable. Cependant, ces missiles pourraient bientôt être supplantés par le AIM-260 JATM, encore plus performant et résilient face au brouillage électronique. En termes de capacités, le LongShot s'aventure sur des terrains inexplorés par ses homologues. Alors que la majorité des drones étaient dédiés à la surveillance ou à des frappes au sol, celui-ci vise le ciel. Capable de cibler et d'abattre d'autres engins aériens, il élargit le spectre d'action des forces aériennes américaines, leur procurant une adaptabilité et une portée renouvelées.

Un pionnier à venir ?

Côté discrétion, le mystère demeure. Si le drone a été conçu pour transporter des armes de haute puissance, l'emplacement exact de ces missiles – à l'extérieur ou à l'intérieur du drone pour maximiser la furtivité – n'est pas encore établi. De plus, l'idée que le LongShot puisse être embarqué et propulsé depuis un chasseur F-15 lui confère une polyvalence et une efficacité opérationnelle accrues.

Enfin, l'investissement dans ce projet témoigne de son potentiel stratégique. Avec un budget sollicité de 41 millions d'euros pour 2024, le LongShot pourrait ouvrir la voie à une révolution dans le domaine des combats aériens. Cette avancée, représentant un bond significatif pour l'industrie aéronautique militaire, place le drone LongShot en tant que pionnier d'une nouvelle ère des guerres aériennes.