Depuis l’apparition de Pong sur nos écrans en 1972, le monde du jeu vidéo a connu une évolution fulgurante. Mais alors, une question se pose: que nous réserve le monde du gaming pour la prochaine décennie?

Les jeux en réalité virtuelle

La VR (réalité virtuelle) n’est pas seulement une nouveauté, c’est une révolution. On est passé d’un simple écran plat à un monde à 360 degrés en 3D. D’ailleurs, certains diront que la VR a redéfini les règles du jeu vidéo. Qui aurait pensé qu’on pourrait transpirer tout en s’amusant dans un monde virtuel? Mais alors, que nous prépare la VR pour le futur? Eh bien, imaginez une immersion encore plus profonde,des graphiques plus réalistes et une interaction sans contraintes. Peut-être même l’inclusion du toucher et de l'odorat? Rien n’est trop fou pour la décennie à venir. Après tout, la seule limite est notre imagination!

La réalité augmentée

Passons au niveau supérieur. Vous vous rappelez cet été 2016, où tout le monde chassait des Pokémon dans la rue? C’était notre introduction à la réalité augmentée. C’était une porte ouverte vers un monde dans lequel le réel et le virtuel ne font qu’un. Depuis, la réalité augmentée a bien évolué. Elle ne se limite plus à de simples jeux, on parle maintenant de visites de musées interactives, de sessions de magasinage virtuel, ou même de formations professionnelles. Alors, quelle sera la prochaine étape? Imaginez une réalité augmentée sans téléphones intelligents, sans contraintes. Une chose est sûre: cette technologie a encore beaucoup à nous offrir.

La convergence entre cinéma et jeu vidéo

Qui ne s’est jamais dit, en finissant un jeu vidéo épique: “Ça ferait un bon film”? Eh bien, la frontière entre cinéma et jeu vidéo est en train de s’estomper. Prenons le développement de l’intrigue et des personnages, par exemple. Auparavant, on jouait pour le défi, pour la mécanique de jeu. Maintenant, on joue aussi pour l’histoire. Des scénarios rappelant les grands films, des twists, des retournements de situation… Bref, on vit le jeu. On respire avec les personnages, on pleure, on rit. Les jeux vidéo sont devenus des expériences narratives. De la mise en scène aux angles de caméra, en passant par la bande son… Tout est pensé pour nous immerger. C’est comme si on devenait le héros d’un blockbuster, sauf que c’est nous qui écrivons l’histoire.

La plate-forme de jeu virtuel: un tournant pour l’industrie

Continuons notre exploration des divers types de jeux avec une escale particulièrement intéressante: la plate-forme de jeu virtuel. Alors que les jeux d’argent étaient autrefois réservés aux casinos physiques, ils se dématérialisent plus que jamais.Ce qui est intéressant avec ces plateformes de jeu virtuel, c’est qu’elles ne lésinent pas sur les moyens. Ainsi, on y retrouve des jeux bien développés, qui disposent de graphisme de qualités et proposent une expérience de jeu à la hauteur des attentes des joueurs. Ainsi, dans la décennie à venir, ces jeux devraient se développer encore plus, notamment en intégrant la réalité virtuelle et/ou la réalité augmentée.

La question de l’inclusion et de la diversité

De nos jours, une problématique majeure s’impose autour du jeu vidéo: l’inclusion et la diversité. Autrefois négligées, ces questions prennent une importance croissante. Et pour cause, les jeux vidéo, c’est pour tout le monde, non? L’industrie du jeu a longtemps été critiquée pour son manque de représentativité. Des héros souvent stéréotypés, des héroïnes parfois trop sexualisées… Mais les choses bougent, et ce, dans la bonne direction.

De plus en plus, on voit apparaître des personnages diversifiés. Des héros et des héroïnes de toutes origines, de toutes orientations, de tous genres. Mais il n’y a pas que les personnages. Les créateurs eux-mêmes sont de plus en plus diversifiés. Et c’est primordial. Car qui mieux qu’une personne concernée peut raconter une histoire authentique?

L’avenir des compétitions eSport

Pour finir, parlons de l’eSport. Qui aurait cru, il y a quelques décennies, que jouer à des jeux vidéo deviendrait un sport compétitif à part entière? Et pourtant, aujourd’hui, c’est une réalité incontestable. La croissance des tournois d’eSport est importante. On ne parle plus de petites salles et d’audiences limitées. Non, on évoque des stades remplis à craquer, des milliers de fans et des millions en streaming. Et ça, c’est tout simplement incroyable!

Conclusion

Nous avons parcouru ensemble les vastes horizons du futur du jeu vidéo et une chose semble acquise : le jeu, tel que nous le connaissons, est sur le point de connaître des changements titanesques. Pour les acteurs de cette industrie, le maître-mot sera “adaptabilité”. Les technologies évoluent à une vitesse folle, les attentes des joueurs aussi. Ce sera à eux de garder une oreille attentive. Affaire à suivre!