Deux policiers ont perdu leur emploi pour avoir préféré jouer à Pokémon Go plutôt que de répondre à une demande de renfort pour un cambriolage. La situation s’est produite en effet aux Etats-Unis et plus précisément à Los Angeles en Californie. Les mis en cause du nom de Louis Lozano et Eric Mitchell ont commis l’acte en avril 2017 alors qu’ils étaient en patrouille à travers les rues de la ville.

Ils auraient ignoré un appel de leurs collègues qui appelaient du renfort suite au cambriolage d’un magasin. Les enregistrements des échanges dans leur véhicule laissaient entendre qu’ils étaient en train de jouer à Pokémon. A en croire les documents officiels qui ont été versés au dossier pour leur licenciement, le policier Eric Mitchell a alerté son collègue de ce que Ronflex « venait juste de surgir ».

Les policiers nient l’accusation

Il s’agit d’un Pokémon qui est connu dans le jeu pour ses longues siestes. Les documents indiquent notamment que les deux agents en service pourtant ont consacré plus d’un quart d’heure après l’appel à l’aide à discuter de leur jeu. « Putain, mec, ce truc est en train de me dérouiller », peut-on lire dans une transcription qui a été faite. Les deux agents sont poursuivis pour de multiples manquements et fautes. Même s’ils ont reconnu avoir manqué de répondre à l’appel, ils n’ont tout de même pas accepté la thèse selon laquelle ils auraient joué à Pokémon Go.