La Russie, dotée de vastes étendues de terres arables, est l'un des principaux producteurs mondiaux de céréales, en particulier de blé. Ses capacités agricoles bénéficient d'une diversité climatique et d'abondantes ressources naturelles. Ces atouts positionnent la Russie comme un acteur majeur sur le marché mondial des exportations agricoles. Selon un récent rapport de l'Union céréalière russe (UCR) relayé par Sputnik, la Russie a connu un mois d'août florissant en matière d'exportations céréalières avec vec une expédition record de 7,7 millions de tonnes de céréales, comprenant du blé, de l'orge et du maïs.

Les importateurs de céréales russes se répartissent principalement entre l'Afrique, le Moyen-Orient et certaines régions d'Asie. Ces pays valorisent la qualité et la compétitivité des céréales russes sur le marché mondial. L'augmentation significative des exportations vers des pays comme le Kenya révèle également l'émergence de nouveaux marchés pour la Russie. De plus, la diversification des importateurs montre que la Russie est en train de gagner du terrain face à d'autres grands exportateurs comme les États-Unis. Dans ce contexte, la Russie semble bien positionnée pour étendre encore davantage son influence sur le marché mondial des céréales.

L'Égypte reste en tête, malgré une baisse

L'Égypte est le principal importateur de céréales russes, avec une commande totale de plus de 900.000 tonnes pour le mois d'août. Bien que ce volume représente une baisse de 35% par rapport à la même période de l'année dernière, l'Égypte maintient sa place en tant que principal partenaire commercial de la Russie dans ce secteur.

Des marchés en expansion

En deuxième position, l'Algérie a vu ses importations de céréales russes augmenter de façon spectaculaire, presque multipliées par sept pour atteindre 610.000 tonnes. De plus, la Turquie a importé 482.000 tonnes, même si ce chiffre représente une réduction de 32% par rapport à août 2022. Ces deux pays démontrent le potentiel de croissance et l'importance de la Russie en tant que fournisseur de céréales en Afrique et au Moyen-Orient. Parmi les pays africains, le Kenya se démarque par une croissance explosive de ses importations. Avec 444.000 tonnes importées, ce chiffre a été multiplié par douze en comparaison avec les années précédentes. Cela montre à quel point le continent africain, en général, devient un marché de plus en plus important pour les céréales russes.

L'Arabie Saoudite: un acteur clé en devenir

L'Arabie saoudite se classe en cinquième position avec 190.000 tonnes de céréales russes importées en août. Bien que ce soit significativement moins que les quatre premiers pays de la liste, l'Arabie saoudite est à surveiller étant donné ses capacités financières et son potentiel en tant que marché d'importation.

Malgré la guerre qu'elle mène en Ukraine, la Russie continue d'être un acteur majeur dans l'exportation de céréales, et son importance ne cesse de croître dans des régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient. L'Égypte, l'Algérie, la Turquie, le Kenya et l'Arabie saoudite sont les cinq plus grands importateurs pour le mois d'août, chacun ayant ses propres dynamiques et raisons d'importer des céréales russes. Selon les informations fournies par l'Union céréalière russe, le pays est en bonne voie pour continuer à étendre son influence dans ce secteur clé de l'économie mondiale.