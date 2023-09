Les militants et sympathisants du cheval blanc, un parti pro gouvernement qui a connu sa naissance à Parakou le 8 décembre 2018 étaient en congrès le samedi dernier au palais des congrès de Cotonou. Au cours de ce conclave, ceux-ci ont opté pour un réajustement technique de ses leaders et militants afin de mieux s'enraciner pour faire face aux élections présidentielles de 2026.

Ce rendez-vous des leaders dudit parti a permis de prendre des décisions très importantes pour la bonne évolution de ses activités. Ainsi, le Bureau Politique est élargi à 301 personnes. Ils sont soutenues dans l'exécution par les 49 membres du Bureau Exécutif National( BEN) qui met en application ses décisions par le biais du Secrétariat Exécutif composé du président et de 8 membres. Il est à noter également la présence massive des jeunes et des femmes, ce qui est d'ailleurs la vision du gouvernement de la Rupture de promouvoir la gent féminine.

Un fait qui vient s'ajouter à celui d'autres formations politiques qui l'ont précédé. L'Union Progressiste Le Renouveau, Moelle Bénin, les Fcbe pour ne citer que ceux-là ont compris l'enjeu et se sont levés tôt autour d'une table de réflexion. Ceci a été pour eux une occasion pour mieux gérer les adhésions et pousser les réflexions vers le futur de leur creuset respectif.Le Bloc Républicain quant à lui, victime de plusieurs maux avant et après les dernières législatives, a décidé de rassembler sa troupe pour panser ses plaies. Une idée qui selon l'opinion publique vient dans une période sans incident. Aussi, peut-on noter l'absence d'une politique de fidéliser et de sécuriser ses militants ; d'où la perte sans cesse de ses militants.

Ainsi, le Bloc Républicain sort d'un profond sommeil et ne dispose pas encore des bonnes méthodes de gestion de crise. Les dernières élections législatives en disent long sur les réalités au sein de ce milieu politique. Il est connu du grand nombre que le Bloc Républicain a perdu un nombre important de ses députés au profit de l'Union Progressiste Le Renouveau et du parti de l'opposition Les Démocrates.Aussi, selon les recoupements, beaucoup de leaders du Bloc Républicain dans la 19ème et la 20ème circonscription électorale sont sur le point de départ. Vivement que les résolutions issues de ce congrès du samedi dernier puissent être porteuses de bonnes nouvelles.