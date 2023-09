Depuis quelques jours au Bénin, la toile s'est enflammée. Une triste affaire de meurtre d'un jeune béninois âgé de 18 ans selon plusieurs sources en est la cause. Sur la toile, de nombreuses versions sur la triste affaire ont émergé laissant libre court à divers commentaires. A l'étape actuelle, il est important de faire la lumière sur l'incident qui s'est produit il y a quelques jours et que les responsabilités soient situées dans cette affaire.

Il y a quelques jours encore, Martin Hounga était un nom inconnu de la plupart des béninois. Mais les choses ont changé très vite avec des révélations sur une triste affaire qui interpelle plus d'un. En effet, depuis quelques jours, la toile au Bénin fait cas d'un triste incident au cours duquel le jeune Martin Hounga âgé de 18 seulement ans selon les informations relayées sur la toile a perdu la vie. La police est pointée du doigt dans cette affaire mais jusque-là aucune information officielle sur le drame n'a été rendue publique. Depuis, sur les statuts WhatsApp ou à travers des posts sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes appellent à ce que la lumière soit faite sur cette sombre affaire.

Dans des vidéos, largement relayées sur la toile, la mère du défunt s'est exprimée et a donné quelques informations sur ce qui se serait passé le jour où son fils Martin Hounga s'est éteint. Elle a dans une vidéo, demandé que le corps de son fils lui soit restitué pour qu'elle puisse l'enterrer. Ces dernières heures, des voix très connues de la jeunesse béninoise se sont prononcées sur le sujet. Parmi elles, on peut citer Habib Ahandessi au cours d'un récent rassemblement avec d'autres jeunes à Hêvié au cours duquel des jeunes scandaient "Martin, justice! Martin Justice! (...) Plus jamais ça au Bénin!".

Nécessité de faire la lumière

Au cours de ce rassemblement relayé par la presse, Habib Ahandessi a détaillé l'objectif de ce rassemblement. "Pourquoi nous le faisons nous ne faisons pas ça seulement pour Martin. Nous le faisons pour nous même et pour nos enfants. Parce que nos enfants ou bien nous même nous pouvons nous retrouver dans le même cas et dans le même contexte et trouver la mort. Et si depuis, la nuit du Lundi au Mardi, la police n'a pas donné une réaction c'est grave pour le pays! C'est très grave! Ce qui est sûr, notre frère a trouvé la mort dans des circonstances que nous voulons quand même comprendre", a affirmé Habib Ahandessi qui révèle que le jeune Martin Hounga est connu comme quelqu'un qui n'aime pas les problèmes.

Choisissez ci-dessous un abonnement pour lire la suite de cet article, ou Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement