L'évolution rapide de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) a fait naître de nouvelles possibilités et de nouveaux défis dans le domaine de la défense. Le Pentagone, conscient de l'importance de rester en tête de la course technologique, s'est lancé dans un ambitieux projet visant à développer une flotte de drones et de systèmes autonomes alimentés par l'IA. L'objectif : relever le défi que représente la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale. Le Pentagone estime que l'IA peut jouer un rôle crucial dans sa capacité à rivaliser avec la Chine, qui a investi massivement dans la recherche et le développement de cette technologie.

Les responsables américains reconnaissent que l'IA peut aider à accélérer les opérations militaires, à améliorer la prise de décision et à renforcer la sécurité nationale. Kathleen Hicks, secrétaire adjointe de la défense, a souligné la nécessité d'agir rapidement pour faire face au défi posé par la Chine. Bien que les États-Unis ne cherchent pas la guerre, ils doivent être prêts à faire face à toute éventualité, car la Chine ne perd pas de temps dans son expansion militaire. Les utilisations potentielles de cette flotte d'IA sont vastes, allant de la surveillance terrestre à la protection des espaces aériens et maritimes.

Le Pentagone prévoit de consacrer des centaines de millions de dollars au projet, avec pour objectif de déployer ces systèmes dans les deux prochaines années. Cette rapidité d'action est essentielle pour maintenir un avantage stratégique sur la Chine. La Chine, de son côté, a fait de l'IA une priorité majeure dans son programme militaire. Elle développe ses propres plates-formes et modèles, sans les contraintes réglementaires qui existent aux États-Unis. Cette stratégie a permis à la Chine de progresser rapidement, ce qui inquiète de nombreux responsables américains.

Le représentant Michael McCaul, du Texas, a comparé cette compétition en matière d'IA à la course à l'espace avec la Russie pendant la guerre froide. Selon lui, les États-Unis doivent absolument remporter cette course pour maintenir leur suprématie militaire et économique. Il insiste sur la nécessité de cesser d'exporter des technologies sensibles vers la Chine, soulignant que cela pourrait mettre en péril la sécurité nationale.