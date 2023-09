Taïwan, l'île au cœur des tensions géopolitiques en Asie de l'Est, vient de franchir une étape majeure dans son engagement envers sa sécurité nationale. Ce Jeudi, l'île revendiquée par la Chine a dévoilé son premier sous-marin développé localement, un investissement colossal de 1,3 milliard de livres sterling, conçu pour contrer la menace grandissante que représente la Chine dans la région. Nommé d'après un poisson mythique, ce sous-marin incarne la détermination de Taïwan à défendre son intégrité territoriale.

Le chantier naval de Kaohsiung, où ce bijou technologique a vu le jour, appartient à la société CSBC Corp., un acteur clé de l'industrie de la défense taïwanaise. Cet événement marque un jalon significatif dans les efforts du pays pour renforcer sa flotte vieillissante et faire face à la menace imminente que représente la Chine communiste, qui considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et n'écarte pas l'option de l'utilisation de la force pour réunifier l'île avec le continent.

La présidente Tsai Ing-wen, fervente défenseure de l'indépendance taïwanaise, a qualifié ce sous-marin de "concrétisation concrète" de la résolution de l'île à se protéger. Elle a lancé ce plan ambitieux en 2016, visant à acquérir huit nouveaux sous-marins pour moderniser et renforcer la flotte taïwanaise. Le sous-marin nouvellement dévoilé est le premier d'entre eux, et il devrait rejoindre la flotte existante en 2025, après avoir subi une série de tests rigoureux.

L'initiative de Taïwan ne peut être dissociée de la complexité des relations avec la Chine continentale. Les tensions entre les deux rives du détroit de Taïwan restent à un niveau élevé depuis des décennies. Pékin considère Taïwan comme une province rebelle et a régulièrement évoqué la possibilité de recourir à la force pour ramener l'île sous son contrôle. Cependant, une attaque immédiate n'est pas anticipée par de nombreux observateurs, principalement en raison de l'attention critique que portent les pays occidentaux aux questions de sécurité en Asie de l'Est.

Les États-Unis, en particulier, ont maintenu un fort soutien à Taïwan, fournissant régulièrement des armes et des équipements militaires. Cette nouvelle étape dans le renforcement de la défense taïwanaise ne manquera pas de susciter l'attention de Pékin, qui voit d'un mauvais œil tout renforcement de la capacité militaire de Taïwan. Pour l'heure, l'avenir des relations entre Taïwan et la Chine demeure incertain, et l'île autonome continue de s'efforcer de préserver sa souveraineté tout en recherchant des moyens de maintenir la paix et la stabilité dans la région.