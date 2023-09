Le président du parti Union progressiste Le Renouveau (Up Le Renouveau), Joseph Djogbénou a accordé le lundi 04 septembre 2023 une interview au journal Fraternité dans laquelle il s’est prononcé sur la succession du président Patrice Talon aux élections présidentielles de 2026. Selon l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, « l’Union progressiste le renouveau, à travers ses instances, décidera le moment opportun de ses choix et continuer à être les soldats de la protection de notre démocratie ».

C’est pourquoi il a appelé tout un chacun à la patience. Il a précisé que sa formation politique est « aux côtés du président de la République pour contribuer à la réalisation du Programme d’action du gouvernement » et que « la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les institutions de notre Etat n’ont pas lancé un processus électoral ». Car dit-il « gardons-nous de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ». A propos des mouvements et regroupements politiques qui se créent tous azimuts pour susciter des candidatures par rapport à 2026, l’ancien président de la Cour constitutionnelle a laissé entendre qu’il observe « beaucoup de mouvements et beaucoup d’agitations qui se focalisent sur une année en oubliant celle qui la précèdent ».

Il pense que « nous gagnerions à nous concentrer plus sur celle-ci que sur celle-là » et a invité les Béninois à ne pas se détourner « de l’essentiel ni de l’urgence que constitue la réponse à la demande sociale ». Pour lui, il faut parler de ce qui est important aux yeux des Béninois « parce que nous luttons pour le présent et le futur». «Aujourd’hui, nous devons nous préoccuper de la rentrée des classes ; c’est pour bientôt. Nous devons nous préoccuper davantage de la santé de nos populations. Nous devons nous préoccuper du transport, de la qualité de nos routes, de la demande d’une partie importante de nos populations à l’accès aux infrastructures modernes. Nous devons nous préoccuper du renforcement de notre démocratie » a-t-il soulevé.

Le président de Up le Renouveau a relevé que le 26 juillet 2023, les Nigériens ne « s’attendaient pas à une rupture de leur expérience démocratique ». Mais, la démocratie est une conquête quotidienne et « nous devons être des soldats de la protection de notre système démocratique ». Car, « qui ne regarde pas d’abord plus près et fixe plus loin, perd en orientation et en priorité, voire en responsabilité ». C’est pour cela qu’il demande que « nous nous consacrions à ces besoins de notre population, que nous cherchions des solutions de nature à satisfaire durablement les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens » et qu’il y a « plus de défis à surmonter que les autres ».

Nos ressources minières, selon lui, « sont en espérance » et « nous devons tout faire à la sueur de nos fronts mutualisés, avec nos deniers fiscaux ». « Concentrons-nous sur la gestion de ces ressources ; concentrons-nous à enregistrer moins de pertes en vies humaines dues aux manques de soins de qualité ; concentrons-nous à éviter aux jeunes d’aller ailleurs en l’absence d’écoles de qualité, de maîtres et d’enseignants de qualité, de réponses qualitatives à l’envie de la vie », a souligné le président Joseph Djogbénou. Tout en invitant chacun au travail, il a déclaré ceci : « si ce qui doit être fait aujourd’hui n’est pas fait ou est insuffisamment fait, toutes les prétentions sont des illusions ». « Travaillons maintenant, travaillons bien » a-t-il lâché.