La commune d'Adjarra a abrité ce mercredi 30 août 2023, la deuxième rencontre des directeurs départementaux de la Chambre d'industrie et du commerce. Une rencontre d'échanges et de partage qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives et qui vise au renforcement des capacités.

Placée sous le thème "les instruments de mesure, un outil de développement de l'industrie et du commerce du Bénin", la rencontre des directeurs départementaux de la CCIB tenue à Adjarra ce mercredi 30 août a été d'une importance capitale. Dans un pays où l'accès aux produits de premières nécessités et ceux des vivres est difficile, il fallait un conclave qui permettra de mûrir les réflexions afin de sortir des solutions adaptées aux réalités quotidiennes. Pour Mme Hermine Hodonou Savi, directrice de l'industrie et du commerce du département de l'Ouémé il vaut " mieux se connaître afin de renforcer les liens de collaboration. Dans un court résumé, elle a enseigné à ses pairs les conduites à tenir pour la réussite parfaite de ce conclave notamment l'amélioration de loffre de services aux usagers .

Le challenge est désormais de travailler à une production massive. Ceci va permettre la disponibilité des produits. Le ciment, le gaz, les vivres pour ne citer que ceux-la sont des denrées de grande consommation. Il revient alors aux dirigeants de la Chambre de commerce et de l'Industrie du Bénin de travailler en toute conscience pour satisfaire la population. Le besoins des opérateurs économiques et des commerçants a fait aussi l'objet des débats au cours de cette assise.

Il faut retenir aussi que l'économie locale ne peut se développer sans la contribution des entreprises locales. Pour le préfet de l'Ouémé, Dr Marie Akpotrossou, "le développement d'un pays repose sur la vigueur de son secteur industriel et commercial". Dans ses propos, elle enseigne que ce secteur stimule la croissance économique. Il crée les emplois et favorise l'innovation. Dans la même perception, le secteur industriel et commercial est le moteur économique d'un pays. Il favorise la compétitivité et contribue à la bonne santé d'un pays. Pour finir, le secrétaire général du ministère de l'industrie et du commerce a exhorté l'auditoire au renforcement dudit ministère en permettant aux usagers d'avoir accès aux produits de bonne qualité et tout ceci en conformité avec les règles établies par le gouvernement