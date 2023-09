L’incendie meurtrier de Sèmè Kraké continue de faire réagir les personnalités au Bénin. Suite à l’accident qui s’est produit, il y a une semaine, et qui a fait 36 morts et plusieurs dizaines de blessés, les évêques du pays sont descendus sur les lieux du drame pour adresser leurs condoléances aux familles éplorées. C’était hier, vendredi 29 septembre 2023, que la visite de la délégation catholique a eu lieu. Dans une déclaration, l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji a exprimé la tristesse de tous les évêques du Bénin. Aussi, a-t-il imploré le secours de Dieu afin qu’il reçoive les âmes des personnes disparues, tout en demandant de réconforter les cœurs des personnes qui pleurent.

Il a exhorté à une plus grande responsabilité

« C’est avec un cœur lord empli de tristesse que nous les évêques du Bénin, nous nous réunissons aujourd’hui en ces lieux pour adresser un message de compassion à vous les sinistrés de l’incendie tragique survenu ici à Sèmè Kraké et par extension à toute la nation béninoise. En contexte de deuil, nous levons nos mains et nos cœurs vers le ciel dans la prière, demandant au Seigneur de recevoir les âmes des défunts dans son éternel repos et de réconforter les cœurs de ceux qui pleurent » a déclaré Mgr Roger Houngbédji. Il a continué en exhortant tous les citoyens à une plus grande responsabilité en ce qui concerne la sauvegarde de leurs vies.

Pour rappel, le pape François avait, quelques jours plus tôt, adressé ses condoléances aux familles éplorées suite à l’incendie de Sèmè Kraké. Dans un télégramme du secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, adressé à l’évêque de Porto-Novo, Mgr Aristide Gonzalo, le mardi 26 septembre 2023, le souverain pontife avait exprimé sa compassion aux familles éplorées. Dans le message, il est écrit que le Pape François « prie pour le repos des personnes décédées, les confiant à la miséricorde de Dieu, ainsi que pour la guérison des blessés ».