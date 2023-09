Pour le compte de l’année scolaire 2023-2024, la prérentrée aura lieu du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2023 sur toute l’étendue du territoire national. Aussi, le calendrier scolaire intégral pour les établissements des enseignements maternel et primaire, de l’enseignement secondaire général et technique et de la formation professionnelle est connu. La rentrée proprement dite est prévue pour le lundi 18 septembre prochain. Quant aux grandes vacances de cette année scolaire 2023-2024, elles sont fixées au vendredi 28 juin 2024, après les cours de l’après-midi, soit 11 semaines 02 jours de travail et elles prennent fin le dimanche 15 septembre 2024.

Voici le calendrier scolaire intégral pour l’année scolaire 2023-2024

A- PRÉ-RENTRÉE SCOLAIRE : Du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023 soit 01 semaine.

B- PREMIER TRIMESTRE : Du lundi 18 septembre au 20 décembre 2023, après les cours, soit 13 semaines 03 jours de travail.

CONGÉS DE FIN DU PREMIER TRIMESTRE : Du mercredi 20 décembre 2023, après les cours, au mercredi 03 janvier 2024 inclus, soit 02 semaines.

C- DEUXIÈME TRIMESTRE : Du jeudi 04 janvier 2024 au mercredi 27 mars 2024, après les cours, soit 11 semaines de travail.

CONGÉ DE DÉTENTE : Du vendredi 16 février 2024, après les cours de l’après-midi, au dimanche 25 février 2024 inclus, soit 01 semaine.

CONGÉ DE FIN DU DEUXIÈME TRIMESTRE : Du mercredi 27 mars 2024, après les cours, au mercredi 10 avril 2024 inclus, soit 02 semaines.

D- TROISIÈME TRIMESTRE : Du jeudi 11 avril 2024 au vendredi 28 juin 2024, après les cours de l’après-midi, soit 11 semaines 02 jours de travail.

Les grandes vacances sont fixées au vendredi 28 juin, après les cours de l’après-midi. Elles prennent fin le dimanche 15 septembre 2024.