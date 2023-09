A petit pas, les appelés en sélection nationale du Bénin font leur descente afin de répondre au rendez-vous du Mozambique le samedi prochain. Un regroupement qui va connaître la présence des figures de proue car ce sera l'occasion pour l'hôte des Mozambicains de jouer leur qualification. Pour y arriver, après la proposition de la liste des joueurs par le sélectionneur, un programme a été établi et qui sera suivi par ceux-ci.

Le programme est d'un menu alléchant et va prendre en compte toute la semaine. Dès ce jour lundi, une séance d'entraînement ouverte au public se tiendra dans l'après-midi. Même scénario pour demain mardi. Le mercredi et jeudi, dans l'après-midi, auront lieu des séances à huit-clos. Après cette étape, va suivre le voyage sur Mapouto. Le match comptant pour la 6ème journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2024 sera pour le samedi à 14h.

En rappel, le Bénin occupe la troisième loge avec 5 points derrière le Mozambique (7 points) et le Sénégal (13 points) d'office qualifié. Cette rencontre est donc le combat pour la deuxième place. Équation difficile pour les Guépards du Bénin car la rencontre est à l'étranger. Ainsi, pour faciliter la tâche au onze national, le douzième homme met les bouchées doubles afin de pousser les jaunes à la victoire. Le Bénin avait perdu lors de la deuxième journée (1-0) face au Mozambique.