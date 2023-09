En novembre prochain, les Guépards du Bénin entreront en compétition dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Dans une interview accordée à Sport News Africa, l’ancien international béninois, Razack Omotoyossi croit que « honnêtement, nous n’avons pas réussi à laisser derrière nous Égypte 2019 » et que « c’est encore dans les têtes et on n’a pas réussi à viser plus haut ».

La seule solution selon lui, « est notamment de retourner à notre planche à dessin avec les bonnes personnes et la bonne inspiration ». Il a laissé entendre qu’il ne voit aucune chance de qualification « si les choses ne changent pas » notamment « du sélectionneur et du capitaine de l’équipe à la Fédération béninoise de football en passant par le ministère ». Pour lui, il faut promouvoir le bon football. Rappelons que lors de sa première prise de contact avec la presse, le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr a déclaré que son « vrai objectif, c’est d’aller à la Coupe du monde 2026 ». Il est à préciser que le Bénin évolue dans le groupe C en compagnie du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Rwanda et du Lesotho.