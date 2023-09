Le milliardaire Elon Musk et la chanteuse Grimes ont récemment fait parler d'eux avec un nouveau membre dans leur famille déjà hors du commun. Après les noms énigmatiques de leurs deux premiers enfants, X Æ A-12 et Exa Dark Sideræl, voici venir le troisième enfant, un garçon qui répond au nom de Techno Mechanicus, ou simplement "Tau" pour les intimes. Cette révélation inattendue a été faite dans la biographie d'Elon Musk, écrite par le journaliste Walter Isaacson et qui devrait sortir prochainement.

Le couple de célébrités, bien que plutôt discret sur leur vie personnelle, a réussi à garder cette naissance secrète, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu de leur notoriété. Cependant, le New York Times a eu accès à des informations exclusives sur ce nouvel ajout à la famille Musk-Grimes, suscitant ainsi un engouement médiatique considérable. Techno Mechanicus est le onzième enfant d'Elon Musk, ce qui en dit long sur sa prolixité en matière de paternité. Cependant, ce qui attire le plus l'attention, ce sont les choix de noms peu conventionnels pour ses progénitures.

Les prénoms de ses précédents enfants ont déjà fait couler beaucoup d'encre, et il en va de même pour le petit dernier. Il semble que le couple Musk-Grimes ait un penchant pour les noms à la fois originaux et futuristes. L'annonce de cette naissance survient après une période de turbulences dans la relation d'Elon Musk et Grimes. En fin d'année 2021 et début d'année 2022, le couple a fait l'objet de spéculations sur leur séparation, qui coïncidait avec la naissance de leur fille Exa Dark Sideræl.

Cependant, comme il est souvent de coutume avec ce couple, les détails de leur vie personnelle étaient gardés sous haute protection, et les informations étaient rares. Finalement, il semblerait qu'ils aient décidé de se remettre ensemble vers mars 2022, lorsque Grimes a révélé au public l'existence de leur fille, dont la naissance avait également été tenue secrète. Cette réconciliation a sans doute été un moment de joie pour leurs fans, qui avaient suivi avec intérêt les hauts et les bas de leur relation.