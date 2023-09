Elon Musk, l'homme derrière des entreprises innovantes comme Tesla et SpaceX, a connu une enfance marquée par la solitude et la difficulté à comprendre les signaux sociaux. Cette facette méconnue de sa vie a été révélée dans sa nouvelle biographie, écrite par Walter Isaacson. L'enfance d'Elon Musk a été une période de solitude. Il avait du mal à se faire des amis à l'école, ce qui l'a isolé et l'a rendu peu apte à comprendre les signaux sociaux. La nouvelle biographie révèle que sa mère, Maye Musk, l'a inscrit à la crèche à un jeune âge en raison de sa curiosité intellectuelle.

Cependant, cela a eu pour conséquence de le placer dans un environnement où il était plus jeune que ses camarades, ce qui a accentué ses difficultés sociales. Selon Isaacson, Elon Musk attribuera plus tard ses problèmes sociaux à un diagnostic de syndrome d'Asperger, une forme de trouble du spectre autistique. Ce syndrome a contribué à ses défis émotionnels et sociaux, le rendant « mauvais pour capter les signaux sociaux ». Il a expliqué à Isaacson qu'il avait tendance à prendre les gens au pied de la lettre, ne comprenant pas toujours les subtilités des interactions sociales.

Pour pallier son isolement, Musk a trouvé refuge dans les livres. Il a commencé à lire avidement et a découvert que les livres lui enseignaient des choses que les interactions humaines ne lui avaient pas apprises. C'est ainsi qu'il a commencé à comprendre que les gens ne disaient pas toujours ce qu'ils voulaient vraiment dire. Cette passion pour la lecture l'a finalement conduit vers des domaines plus précis tels que l'ingénierie, la physique et le codage.

Pendant son adolescence, la situation sociale d'Elon Musk n'a pas beaucoup évolué. Sa famille a brièvement vécu à Toronto, où il a insisté pour suivre sa sœur Tosca Musk dans les clubs et les fêtes afin de ne pas se sentir seul. Cependant, sa sœur lui a imposé de rester à une distance de 3 mètres d'elle en tout temps. Elon Musk a obéi à cette règle en marchant derrière elle et ses amis tout en tenant un livre à lire. Cette période de sa vie illustre son désir d'avoir des amis tout en luttant avec les conventions sociales.

La biographie d'Elon Musk, écrite par Walter Isaacson, offre un aperçu fascinant de l'homme derrière les innovations technologiques. Elle révèle comment sa solitude et sa difficulté à comprendre les signaux sociaux ont façonné sa personnalité et l'ont finalement conduit à devenir l'une des figures les plus influentes de notre époque.