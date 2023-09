Dans le monde des affaires et de l'exploration spatiale, Elon Musk est une figure qui suscite admiration et fascination. Fondateur de SpaceX, il a révolutionné l'industrie en proposant des missions ambitieuses et en repoussant les limites de ce qui est possible. Mais derrière cette image de génie visionnaire se cache un homme aux expériences hors du commun. Dans une biographie du milliardaire américain qui doit être publiée ce jour, l'auteur Walter Isaacson révèle des détails surprenants sur la vie de Musk. L'un des passages les plus intrigants concerne une réunion d'affaires à Moscou, où Musk aurait perdu connaissance.

Avant d'en arriver là, il est important de comprendre ce qui a conduit Musk à cette rencontre cruciale. Avant de fonder SpaceX en 2002, Musk avait un autre projet en tête : "Mars Oasis". Son idée était d'envoyer une serre sur Mars pour susciter l'intérêt du public pour l'exploration spatiale. Pour réaliser ce rêve, Musk a recruté un ingénieur en fusées du nom de Jim Cantrell, ainsi que Adeo Ressi, PDG de Founder Institute et ancien colocataire de Musk à l'université. Ensemble, ils ont organisé une réunion d'affaires avec un groupe de Russes dont on ne connaît pas l'identité.

Le parcours de Musk jusqu'à cette réunion a été tumultueux. Isaacson écrit dans sa biographie que Musk est arrivé à Moscou épuisé après une nuit de fête à Paris. Les Russes ont accueilli le trio avec des petits plats et de grandes doses de vodka. Chaque bouteille avait une étiquette personnalisée montrant une photo de chaque destinataire sur Mars. Musk aurait confié à l'auteur qu'il a lui-même calculé le poids de la nourriture et celui de la vodka et qu'"ils étaient à peu près égaux". C'est dans cette atmosphère festive et alcoolisée que les négociations ont commencé.

Mais alors que la réunion battait son plein, Musk, soutenant sa tête avec sa main, s'est évanoui et sa tête a heurté la table. Un moment de surprise et de confusion a envahi la pièce. Musk a rapidement repris conscience, mais le malaise était palpable. Ce moment d'égarement n'a pas ébranlé la détermination de Musk. Au contraire, il a continué à repousser les limites et à réaliser des avancées majeures dans l'exploration spatiale. Il a réussi à faire de SpaceX une entreprise prospère et à révolutionner le monde des lanceurs spatiaux.

Malgré cette anecdote intrigante, il est important de noter que Musk a souvent exprimé son aversion pour l'alcool. Dans une déclaration antérieure, il a déclaré ne pas aimer "le goût ou les effets de la plupart des alcools", préférant le vin rouge. Plusieurs photos le montrent d'ailleurs en train de boire du vin lors d'événements publics. Elon Musk, le visionnaire iconique derrière des entreprises telles que SpaceX et Tesla Motors, est connu pour ses avancées technologiques audacieuses et sa passion pour l'exploration spatiale. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche de son planète. Son histoire et sa tenacité inspire beaucoup de jeunes entrepreneurs.