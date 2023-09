Le progrès technologique ne cesse de nous étonner, et Tesla, l'entreprise dirigée par le visionnaire Elon Musk, ne fait pas exception à cette règle. Récemment, Tesla a partagé une vidéo impressionnante mettant en vedette son robot humanoïde nommé Optimus. Dans cette vidéo, Optimus démontre un ensemble de compétences remarquables qui soulèvent des questions passionnantes sur l'avenir de la robotique et de l'intelligence artificielle. L'une des avancées les plus notables réside dans la capacité d'Optimus à trier des objets de manière autonome.

Cette tâche, qui peut sembler simple pour un être humain, est en réalité complexe pour un robot. Dans la vidéo, on peut observer Optimus trier des blocs par couleur avec une précision impressionnante. Cette démonstration illustre la capacité du robot à interagir de manière autonome avec son environnement, une étape cruciale dans le développement de robots intelligents. Mais ce n'est pas tout, car Optimus va encore plus loin. Le robot est désormais capable de s'auto-calibrer, une fonctionnalité qui lui permet de localiser avec précision ses bras et ses jambes dans l'espace.

Cette autonomie dans le réglage de ses membres est une avancée considérable dans le domaine de la robotique. En utilisant des encodeurs de vision et de position articulaire, Optimus peut ajuster sa propre configuration, ce qui améliore grandement sa précision et son efficacité dans l'accomplissement de tâches variées. Ce développement a été salué par Tesla, qui a partagé la vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Dans leur message, ils ont souligné que le réseau neuronal d'Optimus était "entièrement formé de bout en bout", ce qui signifie qu'il peut traiter l'entrée vidéo et générer des commandes de sortie de manière autonome.

Ils ont également invité les talents du monde entier à se joindre à eux pour aider à développer Optimus, notamment en améliorant sa routine de yoga, ce qui souligne le caractère polyvalent de ce robot. La notoriété d'Elon Musk n'est plus à prouver, et il a contribué à attirer l'attention du public sur Optimus en publiant une photo du robot faisant "Namaste". Cette image, extraite de la vidéo partagée par Tesla, est rapidement devenue virale, recueillant plus de 24 millions d'impressions sur les réseaux sociaux.

L'enthousiasme du public pour cette image témoigne de l'intérêt croissant pour la technologie robotique et l'intelligence artificielle. En outre, Elon Musk a répondu à un utilisateur en exprimant son engagement envers la sécurité d'Optimus. Il a souligné l'importance de rendre la pause du robot facilement accessible aux utilisateurs, que ce soit à l'aide d'une télécommande ou d'un téléphone, sans nécessiter d'intervention centralisée. Cette préoccupation pour la sécurité reflète l'engagement de Tesla à garantir que sa technologie reste accessible et sans danger pour tous.