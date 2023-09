L'énergie solaire a connu une croissance exponentielle ces dernières années, devenant une source incontournable pour la production d'électricité verte. Cependant, cette ressource précieuse est parfois limitée par une contrainte majeure : la météo. Dans certaines régions du monde où la pluie est plus abondante que le soleil, la production d'énergie solaire peut être imprévisible, voire inexistante. Les immenses champs de panneaux photovoltaïques ne servent alors à rien, et l'électricité devient une denrée rare. Mais voici une nouvelle qui pourrait bien changer la donne : une équipe de chercheurs en Chine vient de proposer un modèle de panneaux capables de produire de l'électricité sous la pluie.

Comment cela est-il possible, me demanderez-vous ? Eh bien, ces panneaux nouvelle génération vont en fait profiter de la puissance des gouttes de pluie. Lorsqu'elles tombent, elles créent des microvibrations à la surface du panneau, des vibrations suffisamment puissantes pour enclencher un engrenage qui, en bout de chaîne, produira de l'électricité. À première vue, cette invention peut sembler fantaisiste, car l'énergie des gouttes de pluie semble négligeable. Cependant, les chercheurs de l'Université de Tsinghua, à l'origine de ces nouveaux panneaux, ont annoncé un rendement impressionnant de 200 Watts par mètre carré.

Pour mettre cela en perspective, les panneaux solaires de dernière génération atteignent généralement une production de 400 W/m2. Cette technologie innovante pourrait donc ouvrir la voie à de nouvelles possibilités dans des régions du monde touchées par de fortes pluies. L'Asie du Sud-Est, avec ses saisons des pluies bien marquées, mais aussi l'Amérique du Sud, pourraient grandement bénéficier de ce dispositif révolutionnaire. Mais ne nous arrêtons pas là. En France également, les panneaux pluviovoltaïques pourraient devenir une solution prometteuse.

Certaines régions de l'hexagone, notamment en montagne, sont sujets à de violents orages plusieurs fois par an. Les panneaux solaires classiques voient leur production chuter considérablement pendant ces épisodes pluvieux, mais les panneaux pluviovoltaïques pourraient tirer parti de ces précipitations pour continuer à produire de l'électricité. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives passionnantes dans le domaine de l'énergie renouvelable. Elle montre que la science et la technologie continuent de repousser les limites de ce qui est possible, offrant ainsi des solutions pour répondre aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

Alors que l'humanité s'efforce de trouver des moyens plus durables de produire de l'énergie, les panneaux solaires capables de fonctionner sous la pluie pourraient bien jouer un rôle clé dans notre avenir énergétique. Il faut préciser qu'en 2018, l'énergie solaire ne comptait que pour 2,1 % de la production électrique mondiale. Depuis lors, ce chiffre continue de croître, mais cette production d'électricité est soumise à une variable incontrôlable.