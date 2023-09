Dans sa dynamique de diversification des offres de formation, l’'Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) a ouvert depuis la rentrée académique 2022-2023, 06 nouvelles filières de formation. Les personnes intéressées par une formation en Sciences Economiques de Gestion ont désormais la possibilité de s’inscrire dans la prestigieuse université, et obtenir leurs diplômes de Licence ou de Master.

Nouvelle gamme de filières de formation à l’Ecole Supérieure de Management, une référence en matière de formation de cadres compétents pour de nombreuses administrations. Cette école forme depuis la rentrée précédente, dans la filière Sciences Economiques et de Gestion avec les options ‘’Sciences économiques’’, ‘’Décision économique et statistique’’, et ‘’Statistiques et analyse économique’’. En ouvrant cette filière, ESM-BENIN entend amener les jeunes étudiants à mieux comprendre le fonctionnement de l’économie dans sa globalité, et à analyser les mécanismes qui organisent les échanges entre les individus, les entreprises privées ou publiques, etc.

Il s’agit également de leur apprendre à étudier le fonctionnement des différents marchés sur lesquels se déroulent ces échanges : marchés financiers, marchés du travail, marchés internationaux, etc. L’ouverture de cette nouvelle filière s’inscrit dans la volonté du promoteur, Dr Isidore HOUNHOUEDO, de diversifier les offres de formation et par ricochet, répondre au besoin du public. Les études en Sciences Economiques et de Gestion conduisent aux secteurs professionnels les plus diversifiés allant du commerce à l’industrie, de la finance à la comptabilité en passant par le management de la qualité, des projets internationaux ou encore, des ressources humaines.

Le diplômé en Sciences Economiques et de Gestion peut être employé dans toutes les entreprises en tant que Comptable ; Responsable financier ; Gestionnaire d’entreprise etc. En dehors de ses capacités à s’auto-employer, il peut également travailler dans divers cabinets (Cabinets de conseils en politique économique ; Cabinets conseils en projets ; Cabinets de suivi-évaluation de projets de développement ; etc) ; et dans des Structures telles que les ministères et autres administrations du secteur public ou privé ; les Projets de développement ; etc. Les postes d’Auditeur qualité ; d’Ingénieur production ; de Responsable gestion de production ; de Chargé d’études économiques ; de Chargé d’affaires etc ; leur sont également dédiés.

Plusieurs autres filières, notamment l’Administration Générale ; le Génie Civil, Eau et Assainissement ; l’Administration des Finances ; les Sciences Juridiques ; et les Sciences Politiques sont également ouvertes à ESM-BENIN. Les inscriptions pour la nouvelle rentrée ont déjà démarré sur tous les sites, et des possibilités de réduction de près de 50% sont accordées aux étudiants sur les frais de scolarité. Courant août et septembre 2023, des séances d’orientation sont organisées sur tous les sites afin d’amener les nouveaux bacheliers à opter pour une bonne filière de formation, et réussir à la sortie de l’école, leur insertion professionnelle.

