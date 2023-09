Le Ministre d'État en charge de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni, s'est rendu au chevet des victimes du drame de Sèmè-Kraké, accompagné d'une délégation gouvernementale composée de membres clés du gouvernement béninois. Le but de leur visite était de rendre visite aux victimes de l'incendie tragique qui s'est produit le samedi 23 septembre 2023 dans cette localité. Cet événement malheureux a causé des décès et de nombreux blessés, suscitant ainsi une grande préoccupation au sein du gouvernement.

L'incendie a mis en lumière le caractère dangereux du commerce de l'essence de contrebande, communément appelée "Kpayo". Cette activité perdure depuis des décennies, alimentant ainsi les préoccupations en matière de sécurité et de santé publique. Selon les statistiques, il existe actuellement environ 54 000 points de vente de cette essence de contrebande sur l'ensemble du territoire national. Reconnaissant la dangerosité de cette pratique, le Ministre Wadagni a souligné également qu'elle constitue un moyen de subsistance pour des milliers de familles béninoises.

5000 personnes reconverties

Pour remédier à cette situation, le gouvernement sous la direction du Président Patrice Talon a mis en place un programme de réinsertion et de reconversion des vendeurs de "Kpayo". Ce programme vise à former ces acteurs et à les réintégrer dans d'autres secteurs. Selon les données fournies par le Ministre d'État, depuis le début de l'année 2023, plus de 5 000 personnes ont été reconverties avec succès dans le secteur textile, spécifiquement à Glo-djigbé. Cette transition vers des emplois décents est un pas important vers la réduction des tragédies engendrées par les dépôts d'essence frelatée.

Par ailleurs, le gouvernement béninois a également lancé un programme visant à installer des mini-stations de carburant dans différentes régions. Plusieurs milliers de ces mini-stations ont déjà été commandées et sont actuellement en cours d'installation. En effet, à l'heure actuelle, certaines zones de Cotonou et environs bénéficient déjà de ce programme du gouvernement. L'objectif est d'assurer la sécurité et la régularité dans la distribution de carburant, tout en offrant des opportunités d'emploi dans le secteur.

Des mini-stations dans tout le Bénin en 2024

Le Ministre Wadagni a déclaré que d'ici 2024, ces mini-stations seront déployées dans tout le Bénin, offrant ainsi une alternative légale et sécurisée à ceux qui étaient autrefois impliqués dans le commerce de "Kpayo". Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir la sécurité publique, la création d'emplois et le développement économique.