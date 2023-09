La Fédération béninoise de tir à l’arc (Fébéta) a procédé ce samedi 09 septembre 2023 à Calavi au renouvellement de son comité exécutif lors d’une Assemblée générale élective. A l’issue des assises, le président sortant de cette Fédération Paul Zinsou a été reconduit par les délégués présents à cette Assemblée générale élective pour un nouveau mandat de 4 ans. Quant à Arsène Sinassambou, il a été élu par ses pairs au poste de vice-président. Michel Louis Hounkpatin de son côté est le Secrétaire général du nouveau bureau mis en place et son adjoint est Justin Codjo.

Les postes du trésorier général et son adjoint sont assurés respectivement par Damien Etienne Samadi et Dorothée Békou. Le responsable à l’organisation est Clément Dagba et ses adjoints sont Léré Déguénon, Olivier Gbèwédo, Eric Tokpowanou et David Abouko. Léonie Houssou est la représentante des femmes au sein du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de tir à l’arc. Après avoir été réélu, le président Paul Zinsou dans ses premiers mots, a déclaré que le bureau entrant va mettre les petits plats dans les grands pour surpasser l’actuel niveau de cette discipline dans la sous région.

Composition du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de Tir à l’arc

Président : ZINSOU Paul

Vice-président : SINASSAMBOU Arsène

Secrétaire Général : HOUNKPATIN Louis Michel

Secrétaire Général Adjoint : CODJO Justin

Trésorier Général : SAMADI Damien Etienne

Trésorier Général adjoint : BEKOU Dorothée

Responsable à l'Organisation : DAGBA Clément

1er Responsable à l'Organisation Adjoint : DEGUENON Léré

2ème Responsable à l'Organisation Adjoint : GBEWEDO Olivier

3ème Responsable à l'Organisation Adjoint: TOKPOWANOU Eric

4ème Responsable à l'Organisation Adjoint: ABOUKO David

Juge représentant le collège des juges : TCHATICOU Boris

Une Femme : HOUSSOU Léonie

1er Commissaire au compte : Toussaint ZOUNLI

2ème commissaire au compte Houndékannou Emmanuel