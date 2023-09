La pollution atmosphérique représente aujourd’hui un véritable enjeu pour le monde. Divers experts s’accordent à dire que la pollution de l’air est le plus grand danger extérieur pour l’espérance de vie sur Terre. Toutes les grandes mégapole aux quatre coins du monde sont confrontées à cette problématique qui est un véritable problème de santé publique. Les particules fines qui se trouvent dans l’air sont extrêmement nocives pour la santé. La capacité de nuisance de ces particules fines serait beaucoup plus importante que la cigarette et l’alcool.

Divers acteurs du monde de la science développent des initiatives afin de lutter efficacement contre la pollution atmosphérique et limiter au maximum la présence des particules fines. En France, la société Aérophile a mis au point un système unique en son genre qui capture et les particules fines et les particules virales. Les tests effectués par l’entreprise française sont sans appel et montrent que le concept est très efficace. Sur quoi se base cette technologie pour dépolluer l’air atmosphérique des particules fines et virales. Le système est centré sur le principe de captation, d’ionisation et de filtration électrostatique.

En gros, des électrons sont excités de différentes manières et cela permet de capturer les particules nocives qui se trouvent dans l’atmosphère. En recourant aux lois de l’électrostatique, des plaques collectrices avec une charge positive emprisonnent les particules dangereuses qui sont chargées négativement. C’est le cas des particules fines et virales. Le système piège ainsi les petites particules et après traitement, rejette de l’air purifié. Ce concept présente de nombreux avantages notamment sur le plan de l’entretien.

Selon les inventeurs, une seule maintenance annuelle est suffisante pour préserver les performances du système. De plus, sa consommation en énergie est moindre. Des études sont en cours afin de déployer l’invention dans plusieurs lieux de Paris. À moyen terme, cette innovation pourrait être utilisée dans toutes les villes françaises.