Au cours du week-end se tiendra à New Delhi, en Inde, le sommet du G20. Ce rassemblement qui aura lieu dans ce contexte de boycott et de mésententes entre les membres, enregistrera la présence d’un dirigeant ouest africain. Il s’agit du président nigérian Bola Ahmed Tinubu qui sera là en qualité d’invité. « Bien que l’adhésion du pays au G20 soit souhaitable, le gouvernement a entamé de vastes consultations en vue d’évaluer les avantages et les risques de cette adhésion », avait fait savoir un communiqué de la présidence nigériane.

Si le Nigeria intégrait ce forum économique qui réunit les 20 plus grandes puissances économiques de la planète, le nombre des pays africains membres s’élèverait ainsi à deux. Rappelons que ce sommet qui se tient à New Delhi, en Inde a lieu dans un contexte où deux géants sont absents. Il s’agit des présidents chinois et russe qui vont briller par leur absence. Le président chinois Xi Jinping n’a officiellement annoncé aucune raison pour justifier son absence.

La puissance asiatique apprécie très peu l’appartenance de l'Inde au Quad, un partenariat de sécurité avec l'Australie, le Japon et les États-Unis. Pékin estime que cette posture affaiblit son influence. Toujours avec l’Inde, la Chine a des problèmes au niveau de la frontière. Le président russe Vladimir Poutine, pour sa part, est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il se fera représenter par le patron de la diplomatie russe. Ce rassemblement se tient dans un contexte, où, les États-Unis ont renforcé leur soutien militaire à l’endroit de l’Ukraine.