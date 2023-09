Découvrez les réalisations des usines de transformation de soja au cœur de la GDIZ - Glo-Djigbé Industrial Zone au #Bénin ! 🏭🌱 Deux (02) usines de transformation de soja opèrent déjà dans la Zone, en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux, contribuant ainsi de manière significative à la croissance de l'industrie agroalimentaire régionale : Benin Organics et Benin Agribusiness.

Ces installations illustrent notre engagement envers le développement de l'industrie agroalimentaire au Bénin et ouvrent la voie à une production de soja biologique et de haute qualité dans la région, répondant aux besoins des Béninois. 🌾🌍 Avec #GDIZ, l'agriculture #durable et la production alimentaire #MadeInBenin sont en plein essor !