Le président de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (Haac) Rémy Prosper Moretti a reçu en audience la ministre du numérique et de la digitalisation Adam Soulé Zoumarou au siège de l'organe de régulation des médias ce 7 septembre 2023.L'hôte du président de la Haac a fait le bilan de l'évolution de l'avancement des projets relatifs aux médias. Il est question du projet de modernisation des médias publics et celui de l'accès des citoyens à l'information et aux médias de qualité.

"Dans le cadre de ces deux projets, nous matérialisons la vision du président Patrice Talon d'avoir un passage audiovisuel riche au Bénin à la hauteur des populations béninoises et qui valorise notre pays", a declaré l'autorité ministérielle. Avec les conseillers de la Haac, elle a évoqué deux projets. Pour ce qui concerne la modernisation des médias publics, un effort est entrain d'être fait concernant le contenu de qualité.Le ministre n'a pas manqué de présenter les investissements faits par l'Etat et les chantiers initiés sans oublier les transformations en cours dans le simple objectif de changer la donne. "On a lancé tout récemment la télévision numérique terrestre (Tnt) qui fait les contenus de qualité et diversifiés.

Il faut aussi bâtir autour des radios et télévisions privées, une vraie synergie d'excellence" a dit la ministre.Il faut aussi dire que la Haac a des chantiers à son niveau. Les deux personnalités ont échangé quant à cela. Les contributions et informations ont été faites pour la mise en œuvre de ces chantiers. Pour y arriver, une synergie d'actions autour des organes de presse est nécessaire et tout ceci, aux fins de l'assainissement du paysage médiatique au Bénin.