Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a, dans une correspondance en date du 5 septembre 2023, interdit aux maires et aux Secrétaires exécutifs, « d’entreprendre des travaux de peinture sur les bordures des trottoirs et terre-pleins centraux, ainsi que sur les troncs d’arbres d’alignement urbains », dans le cadre des préparatifs de la célébration de la fête nationale et des fêtes de fin d’année.

A cet effet, le Chef de l’Etat béninois a instruit les préfets des douze (12) départements du Bénin pour veiller à l’application rigoureuse de ses instructions. Il faut signaler qu’aucune raison n’a été mentionnée par le premier magistrat du pays pour justifier une telle décision. Cependant la volonté d’éviter des détournements de deniers publics dans le cadre de ces activités d’embellissement des communes pourraient servir de justificatifs à cette disposition du gouvernement.

Aussi ladite décision du Président Patrice Talon d’interdire des travaux urbains d’embellissement pourrait certainement découler du fait qu’il ait constaté que les ressources financières allouées à ces travaux sont mal gérées. Autrefois, il était de coutume que les autorités communales embellissent les villes à l’approche des fêtes de fin d’année ou de la fête nationale.