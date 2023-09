Les tensions entre l'Iran et Israël prennent un nouveau tournant alors que l'Iran accuse Israël d'avoir tenté de saboter son programme de missiles balistiques en fournissant des pièces étrangères défectueuses, potentiellement explosives. Cette allégation, qui survient dans le contexte de tensions croissantes entre les deux pays, soulève des questions sur la stabilité de la région et les implications géopolitiques. L'Iran a récemment affirmé que des pièces fournies par Israël pourraient endommager ou détruire ses armes avant même qu'elles ne puissent être utilisées.

Bien que le bureau du Premier ministre israélien n'ait pas fait de commentaire officiel à ce sujet, il est important de noter que cette action si elle est vraie pourrait s'inscrire dans une série d'efforts déployés par Israël et les États-Unis pour contenir l'influence de l'Iran dans la région. Un aspect intrigant de cette affaire est la possibilité que ces pièces défectueuses puissent être utilisées dans le vaste arsenal de drones iraniens. Les drones ont gagné en importance ces dernières années, notamment en raison de leur utilisation par la Russie dans le conflit en Ukraine.

Cette utilisation potentielle des pièces défectueuses dans les drones iraniens pourrait avoir des répercussions significatives sur l'équilibre des forces régionales. Le rapport évoque cette opération israélienne présumée comme l'une des plus grandes tentatives de sabotage jamais vues. Il accuse également les agents israéliens du Mossad d'avoir fourni ces pièces défectueuses, décrites comme des "connecteurs" à bas prix. Les images diffusées par la télévision d'État iranienne montrent ces pièces présumées, certaines d'entre elles semblant être projetées dans les airs, comme si elles avaient été touchées par un explosif.

Il s'agit de connecteurs électriques circulaires à haute densité de style militaire, pouvant être utilisés pour relier divers composants électroniques, tels que l'ordinateur de guidage, dans un missile ou un drone. Ils sont essentiels pour la transmission de l'électricité et des signaux. Selon le correspondant militaire de la télévision d'État iranienne, Younes Shadloo, ces pièces étaient destinées à être insérées dans un élément appelé "connecteur", qui joue un rôle crucial dans le réseau informatique des missiles balistiques iraniens et des drones. Ce connecteur aurait été modifié pour contenir un dispositif explosif programmé pour se déclencher à un moment précis.

Cependant, le rapport de la télévision d'État n'explique pas pourquoi l'Iran cherchait à acheter ces connecteurs à l'étranger. Certains sites Internet iraniens qui font la promotion de ces connecteurs suggèrent que ceux fabriqués en Russie étaient les meilleurs du marché, ce qui pourrait expliquer la source présumée de ces pièces défectueuses vu que la Russie est sous le coup de sanctions du fait de la guerre en Ukraine. Cette nouvelle accusation risque d'aggraver davantage les relations déjà tendues entre l'Iran et Israël, ainsi que de compliquer la situation géopolitique au Moyen-Orient. La région est depuis longtemps le théâtre de conflits et de rivalités politiques, et de nouvelles accusations de ce type ne font qu'accroître l'incertitude quant à l'avenir de la stabilité régionale.