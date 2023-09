La dernière confrontation entre le PSG et le Borussia Dortmund a été marquée par un moment phare : Kylian Mbappé, d'un penalty bien exécuté, a inscrit son 35e but en Ligue des champions pour le club parisien. Cet exploit footballistique le place à égalité avec une autre grande figure du football français, Thierry Henry, qui avait également marqué 35 fois en Ligue des champions pour Arsenal entre 1999 et 2007.

Le jeune prodige français, seulement âgé de 24 ans, ne cesse d'éblouir par son talent. En effet, au-delà de ce palier atteint, si l'on considère tous les clubs, Mbappé, avec ses 41 buts (35 avec Paris et 6 avec Monaco), est déjà en 19e position des meilleurs buteurs de la Ligue des champions. Il se rapproche de plus en plus des performances de son ancien coéquipier Neymar et des légendes telles que Didier Drogba et Alessandro Del Piero.

Thierry Henry, l'icône d'Arsenal, occupe la 9e position dans le classement général des meilleurs buteurs de la Ligue des champions avec 51 réalisations. Une place que Kylian pourrait potentiellement viser dans les années à venir, considérant son jeune âge et son immense talent.

Des records précédents

Habitués des records, Kylian Mbappé continue de briller dans le monde du football. Dans le passé, il avait égalé le record de buts marqués pour le Paris Saint-Germain (PSG) avec un total de 200, réalisé en seulement quatre saisons. Il a également surpassé des légendes du football français en se hissant au 19e rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1 et en devenant le plus jeune joueur à avoir marqué 17 buts en Ligue des champions, détrônant ainsi Lionel Messi.

Malgré son jeune âge, le joueur de 24 ans a remporté plusieurs titres et trophées, notamment en Ligue 1 et en coupes nationales depuis son arrivée au PSG en 2017. Ses performances ont suscité l'intérêt des grands clubs et alimentent les spéculations sur son avenir, bien que Mbappé ait récemment affirmé être heureux au PSG. Il est également le premier joueur remplaçant à marquer un triplé en Ligue des champions en un délai aussi court, ce qui ajoute une autre couche d'éclat à son palmarès déjà impressionnant.