La rivalité entre les États-Unis et la Chine est l'un des enjeux géopolitiques majeurs du 21ème siècle. Ces deux superpuissances, l'une anciennement établie et l'autre en ascension rapide, se sont affrontées sur de nombreux fronts, qu'il s'agisse du commerce, de la technologie, de la diplomatie ou de la sécurité militaire. Alors que les États-Unis cherchent à préserver leur hégémonie mondiale, la Chine, avec son économie en plein essor et ses ambitions mondiales, aspire à une plus grande influence sur la scène internationale.

Cette concurrence s'est manifestée par des guerres commerciales, des tensions en matière de cybersécurité, des revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale et une course pour la domination technologique, notamment dans des domaines tels que la 5G, l'intelligence artificielle et l'exploration spatiale. Tandis que certains craignent une escalade des tensions pouvant mener à un conflit direct, d'autres espèrent une coexistence pacifique et une coopération mutuellement bénéfique entre ces deux géants.

Un nouveau champ de rivalité

Face à la domination occidentale, en particulier américaine, dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), la Chine répond avec force. Baidu, un acteur majeur de la technologie chinoise, a dévoilé "Ernie", un bot propulsé par l'IA, destiné au grand public. Le groupe vient d'annoncer ce jeudi qu’il avait reçu l’autorisation de Pékin pour présenter Ernie au grand public. Ce développement est significatif dans le contexte mondial, car il témoigne de la volonté de la Chine de rivaliser avec des géants comme OpenAI et leurs produits comme ChatGPT.

La relation étroite entre le secteur technologique chinois et l'État est indéniable. Le gouvernement chinois a mis en place des réglementations strictes sur l'utilisation de l'IA générative et la collecte de données. Cependant, loin de freiner l'innovation, le PDG de Baidu, Robin Li, voit ces règles comme une opportunité, soulignant qu'elles pourraient en réalité favoriser un meilleur environnement pour l'innovation technologique.

Un marché en effervescence

Si les États-Unis ont vu émerger des géants technologiques investissant massivement dans l'IA générative, la Chine ne reste pas en marge. Outre Baidu avec Ernie, d'autres entreprises telles qu'Alibaba font également des avancées dans ce domaine. L'IA générative est devenue un enjeu majeur, avec une course effrénée pour développer et commercialiser ces technologies. La réglementation chinoise, tout en restant stricte, autorise désormais les entreprises à travailler sur l'IA générative tant que leurs recherches restent en interne.

De plus, le contrôle accru des données personnelles des citoyens chinois par l'État montre à quel point la surveillance et la collecte de données sont considérées comme cruciales. Toutefois, malgré cet environnement encadré, les entreprises comme Baidu sont optimistes quant à l'avenir de l'IA en Chine. Avec le lancement d'Ernie, la Chine montre qu'elle est prête à rivaliser avec l'Occident dans le domaine de l'IA. Entre concurrence technologique, réglementations strictes et optimisme des acteurs clés, l'avenir de l'IA en Chine semble prometteur, bien qu'encore incertain face aux géants occidentaux.