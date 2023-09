La Chine est sur le point de franchir une étape majeure dans le domaine de la connectivité spatiale avec son ambitieux projet de mégaconstellation, G60 Starlink. Soutenu par le gouvernement municipal de Shanghai, ce projet vise à déployer plus de 12 000 satellites en orbite terrestre basse, offrant ainsi des services Internet à haut débit pour rivaliser avec Starlink de SpaceX. L'ampleur de cette initiative est à couper le souffle. Avec plus de 12 000 satellites prévus, G60 Starlink se hisse au même niveau que Guo Wang, également connu sous le nom de Réseau National, une constellation distincte composée de quelque 13 000 satellites.

Guo Wang, actuellement en construction par l'entreprise publique éponyme, est souvent considéré comme la réponse chinoise à Starlink. Ce projet titanesque ne se limite pas à des intentions. Le mois dernier, une délégation dirigée par Cheng Xiangmin, secrétaire du parti du district de Songjiang à Shanghai, a inspecté un tout nouveau centre dans l'ouest de Shanghai dédié à la production massive de satellites G60. Cette visite a également été l'occasion de rencontrer des représentants des partenaires industriels du projet, notamment Shanghai Alliance Investment et Shanghai Spacecom Satellite Technology, afin de suivre de près les progrès réalisés.

Le gouvernement et les entreprises impliquées dans ce projet colossal ont clairement une vision commune. Un représentant de Shanghai Alliance Investment a déclaré : "En accordant une attention particulière aux objectifs de construction et au calendrier du projet G60 Starlink, nous avons travaillé dur pour déployer des investissements et contribuer à stimuler le transfert de technologie dans le secteur." Cette collaboration intense a pour objectif de résoudre les principaux problèmes et d'accélérer le développement du projet.

G60 Starlink s'inscrit dans l'initiative du Corridor d'innovation scientifique et technologique du G60, lancée par le gouvernement de Songjiang en 2016. Cette initiative vise à promouvoir les entreprises d'innovation technologique et les industries manufacturières de pointe le long de l'autoroute G60, qui relie Shanghai à la ville de Kunming, dans le sud-ouest du pays, sur une distance de plus de 2 360 km (1 470 miles).

Une des caractéristiques notables de ce projet est que la Chine dispose de la capacité de lancer des satellites à grande échelle de manière fiable, ce qui en fait un concurrent sérieux pour SpaceX. En effet, SpaceX est actuellement la seule entreprise au monde capable de réaliser de tels lancements de manière cohérente. Récemment, nous vous annoncions qu'un géant de la tech veut concurrencer Elon Musk dans ce domaine