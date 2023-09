L'Europe entre dans la course à l'internet spatial avec une fusion majeure approuvée par les actionnaires de deux opérateurs de satellites bien établis, OneWeb et Eutelsat. Cette fusion crée un acteur européen de premier plan dans le domaine de la connectivité spatiale, répondant ainsi à l'empreinte déjà significative d'Elon Musk et de son entreprise Starlink sur ce marché en rapide expansion. OneWeb, qui compte actuellement 650 satellites en orbite, et Eutelsat, avec 37 satellites à son actif, ont uni leurs forces pour former une nouvelle entité appelée Eutelsat Group.

Cette nouvelle société maintiendra son siège en France et restera cotée à la Bourse de Paris, préservant ainsi son enracinement européen. Cette fusion n'est pas seulement une décision stratégique majeure, elle témoigne également de l'importance croissante de l'internet spatial. Le marché de la connectivité haut débit en orbite basse est en pleine expansion, estimé à atteindre 16 milliards de dollars d'ici 2030. Eutelsat Group vise à tirer parti de cette opportunité en générant un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros d'ici 2027, selon un communiqué de presse.

Les ambitions d'Eutelsat Group s'inscrivent dans un contexte mondial où d'autres acteurs majeurs sont déjà en lice pour dominer le secteur de l'internet spatial. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, compte déployer plus de 3200 satellites pour sa constellation Kuiper, tandis qu'Elon Musk a pris de l'avance avec Starlink, qui compte déjà près de 3600 satellites en orbite et a reçu l'autorisation de déployer 7500 autres pour sa constellation de deuxième génération. En parallèle, la Chine mise sur sa constellation Guowang, composée de 13 000 satellites, pour étendre sa présence dans l'espace.

L'Union européenne, quant à elle, a officialisé en novembre 2022 le lancement de sa propre constellation, Iris, dont l'objectif est de sécuriser Internet et les communications sur l'ensemble de son territoire à partir de 2027. L'union de OneWeb et d'Eutelsat permet à l'Europe de se positionner en tant que concurrent sérieux sur la scène mondiale de l'internet spatial. Alors que ces géants du secteur continuent de déployer leurs constellations, l'avenir de la connectivité mondiale semble inextricablement lié à l'espace, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités technologiques et commerciales passionnantes.

Elon Musk, le visionnaire entrepreneur derrière SpaceX et Tesla, a également fait son entrée remarquable dans le domaine de la connectivité mondiale grâce à Starlink. Ce projet ambitieux vise à révolutionner l'accès à Internet en utilisant une constellation de satellites en orbite basse. Avec Starlink, Musk a déjà déployé des milliers de satellites, offrant une connectivité Internet à haut débit à des endroits reculés et mal desservis du globe. Cette avancée technologique est particulièrement précieuse pour les régions rurales et éloignées, où les connexions filaires sont limitées.

L'initiative de Musk a rencontré un succès phénoménal, attirant des millions de clients et établissant Starlink comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'Internet par satellite. La constellation continue de croître, avec des plans d'expansion massifs pour offrir une couverture Internet globale comme nous l'avons mentionné plus haut dans le présent article.