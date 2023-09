L'alignement stratégique entre l'Arabie Saoudite et la Russie dans le domaine pétrolier va bien au-delà d'une simple régulation du marché. En effet, les deux puissances cherchent à équilibrer et renforcer leur influence dans un secteur crucial, tout en répondant à des besoins internes pressants. Pour Riyad, cette stratégie vise à soutenir le financement de la Vision 2030, un ambitieux projet de transformation de l'économie saoudienne. Pour Moscou, des prix du pétrole plus élevés fourniraient des fonds essentiels pour ses opérations militaires, notamment en Ukraine.

Il est intéressant de noter que cette récente décision de prolonger les réductions de production n'est pas la première du genre. En effet, il y a deux mois, ces géants pétroliers avaient déjà secoué les marchés en annonçant une réduction significative de leur offre pour le mois d'août. Ces manœuvres, bien que bénéfiques pour stabiliser les marchés pétroliers inquiets, ont également des implications profondes sur l'approvisionnement mondial en pétrole, notamment pendant des périodes de forte demande, comme la "driving season" aux États-Unis.

La décision conjointe de la Russie et de l'Arabie Saoudite de prolonger leurs réductions de production pétrolière a entraîné une hausse significative des prix du brut sur le marché mondial. Cette alliance risque de tendre davantage les relations géopolitiques, notamment avec les États-Unis qui voient d'un mauvais œil cette collaboration. De plus, cette stratégie pourrait accroître les coûts pour les consommateurs, avec une probable augmentation des prix à la pompe dans de nombreux pays.

Des conséquences géopolitiques

Cette alliance a également des implications géopolitiques majeures. Les préoccupations du président américain Joe Biden sont palpables, car l'alliance entre ces deux pays pourrait ébranler la dynamique de pouvoir, notamment à la lumière de l'engagement russe en Ukraine. L'Amérique voit d'un mauvais œil cette collaboration qui pourrait influencer les prix du carburant, affectant directement le portefeuille des Américains.

La récente hausse du Brent à plus de 90 dollars le baril en est un exemple frappant des conséquences de cette alliance. Les décisions de Riyad et Moscou ont le pouvoir de faire fluctuer les marchés, influençant ainsi les économies du monde entier. Alors que les motivations économiques de cette alliance sont claires, il est essentiel d'en saisir les implications géopolitiques. Dans un monde où l'énergie joue un rôle central, les mouvements de l'Arabie Saoudite et de la Russie seront surveillés de près par les acteurs mondiaux et l'occident en général, chacun cherchant à protéger et à promouvoir ses propres intérêts.