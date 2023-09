Au fil du temps, la Thaïlande est devenue une des destinations touristiques les plus attractives d’Asie. Chaque année, des millions de visiteurs viennent profiter des nombreuses activités qu’offre le pays du sourire. Mais depuis la pandémie de Covid, le pays peine à retrouver sa stabilité et le gouvernement cherche des solutions pour relancer plusieurs secteurs. Le premier ministre, Prayuth Chan-o-cha, a annoncé un assouplissement de la politique des visas de travail accordés aux travailleurs migrants. Les industries manufacturières comptent sur une main d’œuvre non-qualifiée, mais le pays a aussi besoin d’experts pour ses filières techniques. Voyons ensemble quelles sont les solutions qui permettraient de rebooster l’économie thaïlandaise…

Thaïlande : une destination de rêve pour les touristes du monde entier

Visiter un des nombreux night-market de Bangkok, siroter une noix de coco sur les plages de sable fin de Koh Phangan ou profiter de la quiétude dans les montagnes de Chiang Mai… Il existe mille et une façons de découvrir ce magnifique pays. Pour comprendre comment la Thaïlande est devenue une des destinations favorites du monde entier, il faut remonter à l’époque de la guerre du Vietnam.

Les origines du tourisme en Thaïlande

L'industrie touristique thaïlandaise a connu ses débuts dans les années 60. À l'époque, la guerre entre vietnamiens et américains fait rage et plus de 50 000 GI’s restent en stationnement stratégique en Thaïlande. La ville de Bangkok deviendra un lieu pour tous les transports et ravitaillements aériens, mais surtout l'endroit favori des soldats américains pour leurs journées Rest and Recreation (repos et détente). Pour divertir les soldats, de nombreux bars, restaurants, jeux de casino, discothèques et salons de massages ont vu le jour dans la capitale.

Après la guerre du Vietnam, la plupart des soldats sont rentrés au bercail. Mais la Thaïlande a compris qu'elle avait les atouts et les structures pour attirer une clientèle cosmopolite. Le tourisme va naturellement se développer pour devenir un des secteurs les plus rentables du pays.

Chiffres et statistiques du tourisme en Thaïlande

Avec plus de 11 millions de visiteurs sur l’année 2022, la Thaïlande se classe dans le top 10 des pays les plus visités au monde. Les professionnels du tourisme thaïlandais espèrent accueillir plus de 30 millions de visiteurs d’ici fin 2023, et 35,5 millions sur l’année 2024.

Depuis 2021, le secteur du tourisme génère plus de 10 milliards de dollars annuels, ce qui représente une part avoisinant les 12% de PIB national. Ces chiffres sont encourageants, bien qu’ils soient nettement en dessous des statistiques de la période pré-covid. D’où, la nécessité pour le gouvernement thaïlandais de recruter dans tous les secteurs en tension.

Les nouvelles lois thaïlandaises pour les travailleurs migrants

Considérée comme une nouvelle puissance émergente, la Thaïlande est un pays prospère économiquement, qui a su diversifier ses activités. Le pays compte aussi de nombreuses usines qui emploient généralement des migrants venant du Laos, Birmanie, Cambodge ou du Népal.

Une main d'œuvre non-qualifiée pour relancer les industries manufacturières

À la recherche d’emploi, ces populations de migrants représentent une main-d'œuvre bon marché, indispensable au bon fonctionnement de la filière. Mais encore une fois, le contexte pandémique a obligé un bon nombre d'entre eux à retourner dans leur pays. Depuis, les industries agroalimentaires, textile, automobile et de transport peinent à compléter leurs effectifs et demandent l’aide du gouvernement. Les représentants de la chambre de commerce thaïlandaise ont récemment déclaré qu’il faudrait recruter pas moins de 500 000 personnes.

Les experts, nouvelles cibles des secteurs de pointe

La Thaïlande veut élargir son domaine de compétences en développant de nouvelles filières telles que le tourisme de luxe, la biotechnologie et les énergies renouvelables. Pour attirer spécialistes et investisseurs venus des quatre coins du globe, le ministère du Travail thaïlandais a mis en place un visa de travail spécial, nommé SMART Visa. Les titulaires de ce titre pourront désormais s’acquitter des formalités administratives liées à l'attribution du permis de travail.

Les visas de travail proposés par le gouvernement thaïlandais

Les nouvelles lois en vigueur permettent à ces travailleurs migrants, toute qualification confondues, d’exercer leur activité sur le sol thaïlandais. Les personnes représentant la main d'œuvre dite non-qualifiée verront leur autorisation de rester sur le territoire, prolongée jusqu’en 2025, sans passer par les procédures administratives usuelles.

Les travailleurs en situation irrégulière pourront, eux aussi, prétendre à un visa de travail. Les experts, investisseurs et cadres supérieurs, eux, bénéficieront d’un permis de travail de 4 ans et pourront, s’ils le souhaitent, faire une demande de regroupement familial. La seule condition est d’avoir un revenu mensuel d’au moins 100 000 bahts (environ 2600 euros).

La Thaïlande a mis son plan en marche et espère attirer plus de 3 millions de travailleurs sur ses terres d’ici fin 2023. Le projet, ambitieux, pourrait être rapidement couronné de succès et aider à relancer l'économie du pays. Comme l’explique cet article sur la manière dont les nouvelles technologies ont révolutionné l’industrie du tourisme en Thaïlande.