Un atelier de formation des jeunes sur les questions climatiques couplé du lancement du projet " I ACT PEER Bénin" est ouvert ce jeudi 14 septembre 2023 à Cotonou, Selon l' ambassadeur d'Italie près le Bénin , Stefano De Leo , cet atelier vise" à renforcer les connaissances et capacités de formation de jeunes leaders internationaux dans le domaine de la transition énergétique , du changement climatique et développement durable".

L'ambassadeur d'Italie a fait savoir que ledit atelier est dédié à "Piero Angela qui était un journaliste italien scientifique, écrivain et animateur de télévision italien" et qui " a porté ces questions à l'attention du grand public et des jeunes générations". Pour Stefano De Leo, le programme de formation " s'articule autour des grands thèmes du capital humain et le bien-être des populations, de la productivité et de la compétitivité économique, de l'environnement, du changement climatique, du développement territorial et de la gouvernance". Il a tenu à préciser qu'au mois d'octobre 2023, un événement phare aura lieu à Rome " en parallèle avec le World Food Forum de la FAO, avec la participation de 150 jeunes".

Il a indiqué que l'atelier a inclut une première phase de " formation des formateurs" sur la base d'une " boîte à outils" et une deuxième phase suivie aujourd'hui (jeudi 14 septembre 2023) au cours de laquelle les jeunes leaders formés par l' IRENA " peuvent transférer les connaissances acquises à un public plus large de jeunes". L'ambassadeur d'Italie près le Bénin n'a pas manqué de déclarer que " le projet ''I ACT" souligne l'engagement de l'Italie et du Bénin envers les jeunes et leur remarquable contribution à la lutte contre le changement climatique".

Quant au Représentant résident du Programme des Nations-Unies pour le Développement ( PNUD), Aoualé Mohamed Abchir, il a affirmé que "ce projet est une initiative des jeunes" . Selon le Représentant résident du PNUD, il constitue une opportunité inédite offerte à la jeunesse béninoise pour échanger sur les défis "et les problèmes qui se posent dans la gestion et le développement du secteur de l'énergie, de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des emplois verts".

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato a de son côté, affirmé qu'il faut désormais et impérativement s'engager pour le climat et que " le climat nous le vivons aujourd'hui plus comme un mirage mais, une réalité de tous les jours". Pour lui, les jeunes sont désormais à cause de leur nombre en capacité à aller beaucoup plus vite qu'eux et surtout du fait que l'avenir leur appartient, un maillon essentiel dans notre mobilisation pour le climat. " Chers jeunes, je reste persuadé qu'ensemble nous relèverons les défis environnementaux et de durabilité de notre pays le Bénin, Le présent atelier est une parfaite opportunité pour améliorer vos capacités de connaissance sur les évolution technologiques et rapides et les opportunités dans le domaine de l'énergie renouvelable, de l'agriculture durable et de l'économie verte", a lâché José Tonato.