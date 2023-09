Le Bénin a élargi sa carte diplomatique. Cela s’est, en effet, produit au cours de la 78ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, deux nouveaux pays s’ajoutent à ceux qui entretiennent des relations diplomatiques avec la République du Bénin. Ce sont : la Grenade et le Bahreïn. C’est Shegun ADJADI BAKARI, ministre béninois des Affaires étrangères, qui a donné l’information sur le réseau social X. « Avec Hon. Joseph Andall, Ministre des Affaires étrangères de Grenade, nous avons signé une déclaration d’établissement de relations diplomatiques qui lie désormais nos deux pays. Cette signature s’est faite en marge de l’UNGA78 à New-York » a-t-il déclaré.

Talon avait rencontré Xi Jinping quelques semaines plus tôt

« En marge de la 78ᵉ Assemblée générale de l’ONU #UNGA78, avec SE Dr Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, nous avons procédé à la signature d’une déclaration d’établissement de relations diplomatiques » a ajouté le chef de la diplomatie béninoise. Notons que ces signatures s’ajoutent au développement des relations entre le Bénin et la Chine. Rappelons qu’il y a quelques semaines, le président béninois Patrice Talon s’était rendu en Chine, où il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. Cette visite du Chef de l’État béninois avait été notamment sanctionnée par la signature de 13 accords entre les deux parties le vendredi 1ᵉʳ septembre 2023 dans plusieurs domaines.

À nombre de ces derniers, on dénombre : l’économie, la santé, le numérique, la douane, la formation, la communication. Les documents de ces 13 accords de coopération ont été paraphés pour la partie béninoise par le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et le chef de la diplomatie béninoise, Shegun Adjadi Bakari. Parmi les accords signés se trouve le Plan de coopération triennal (2023-2026) dans des secteurs clés entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le Ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la Coopération de la République du Bénin.