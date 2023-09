Le mardi 22 août 2023, sur le site du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de déchets à Takon dans la Commune de Sakété, le MCA-Bénin II, structure en charge de la mise en œuvre de l’accord de don entre les Etats-Unis d’Amérique et le Bénin sur l’énergie, a procédé à la remise des clés d’une cellule de confinement des sols hautement contaminés à la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS-SA). La cellule de confinement a été construite pour protéger les populations des sols hautement contaminés qui pourraient polluer la nappe phréatique et être une source de nuisance à leur santé.

À travers le Millennium Challenge Corporation (MCC) qui a octroyé 391 millions de dollars américains (237 milliards de FCFA) au Bénin en vertu dudit accord de don, les Etats-Unis d’Amérique se sont engagés à protéger l’environnement au Bénin et à respecter les normes internationales en la matière. Dans le cadre des travaux de construction des postes et des lignes liés au projet de renforcement de la distribution de l’électricité, objet de cet accord de don arrivé à terme le 22 juin 2023, les sols excavés en excès sur les différents chantiers de travaux ont été gérés conformément aux exigences des Normes de Performances de la Société Financière Internationale (SFI).

À cette fin, une plateforme de gestion des matières dangereuses a été construite sur 3,5 hectares au CET à Takon. Plus de 18.000 mètres cubes de sols en excès transportés depuis les sites des travaux, ont été stockés temporairement sur cette plateforme et ont été échantillonnés et analysés afin d’évaluer leur degré de contamination par rapport à des critères reconnus internationalement. 809 mètres cubes de sols ont été caractérisés contaminés car renfermant des hydrocarbures lourds, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des Polychlorobiphényles (PCB) dépassant les normes américaines (US EPA).

Une cellule de confinement sécurisée a été construite sur le site du CET de Takon et ces sols contaminés y ont été enfouis. Des agents de la SGDS SA ont été formés sur les thématiques associées à la construction, au suivi et à l’entretien des cellules d’enfouissement des matières dangereuses. Les activités d’entretien et de surveillance de la cellule d’enfouissement ainsi que sa pérennisation seront assurées par la SGDS SA à qui la gestion de la cellule a été transférée. Le coût total de la cellule et de la plateforme de gestion financées par les Etats-Unis d’Amérique s’élève à plus de 4 millions de dollars américains (2,5 milliards de FCFA).